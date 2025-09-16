田徑世錦賽／瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯奪金 再創世界紀錄
世界田徑錦標賽今天在日本東京進行第3天賽程，瑞典「鳥人」杜普蘭提斯在男子撐竿跳決賽越過6公尺30奪金，再創世界紀錄。
路透社等媒體報導，杜普蘭提斯（ArmandDuplantis）在躍過6公尺15高度後，已確定收下金牌，但他再將橫桿上調15公分，第3次起跳成功躍過6公尺30，打破自己上月在布達佩斯創下的6公尺29世界紀錄。
杜普蘭提斯不僅蟬連田徑世錦賽男子撐竿跳金牌，完成3連霸，更是生涯第14度打破世界紀錄。他先前也在巴黎及東京奧運撐竿跳摘金。
希臘好手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）以6公尺奪銀，澳洲選手馬歇爾（Kurtis Marschall）則以5公尺95摘銅。（編譯：陳正健）1140915
