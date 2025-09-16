聽新聞
高球好手俞俊安反毒：追夢更要抵擋誘惑

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中國信託銀行贊助支持的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，參與中信反毒基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」特展。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助支持的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，參與中信反毒基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」特展。圖／中國信託銀行提供

我國旅美職業高爾夫好手俞俊安，ＰＧＡ賽事休季期間返台化身「記憶特務」，參與中國信託反毒教育基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展親身體驗實境解謎遊戲，邀請全民共同關注毒品議題。

「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展運用互動科技，呈現戒毒者個案的真實故事，並以擬真３Ｄ全息投影出藥物對人體及大腦的傷害，觀展者可以感受戒毒者面臨的傷痛與困難。俞俊安表示，親身體驗展區後，對毒品造成的危害有更深的認識，期望透過自身影響力，傳遞健康的價值觀，提醒民眾遠離毒害。

積極投入反毒公益活動的俞俊安提到，高爾夫運動需要專注力與耐心，每一桿都必須全神貫注、永不放棄，如此訓練讓他得以保持清晰判斷，身為職業運動員，在追求夢想時更要懂得自律與專注，才能抵擋誘惑、走在正軌。

目前世界排名第八十一的俞俊安是我國目前世界排名最佳的選手，回顧今年上半賽季，四月參與名人賽完成兒時夢想、五月獲默特爾灘菁英賽第四名、六月加拿大公開賽奪第三名、順利取得英國公開賽入場券。俞俊安表示，今年賽季累積許多寶貴競技經驗，雖因自我期許過高影響表現，經過心理諮詢、閒暇之餘釣魚紓壓，逐漸找回擊球節奏。

展望下半賽季，調整心態和積極抗壓成俞俊安首要任務，他也特別感謝中國信託的支持，讓他能無後顧之憂地在國際舞台圓夢。

