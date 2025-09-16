快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

網球／謝淑薇攜羅馬尼亞搭檔上演逆轉秀 韓國網賽闖頭關

中央社／ 台北15日電

台灣網球名將謝淑薇今天攜手羅馬尼亞搭檔克里斯蒂安在韓國公開賽女雙16強，以7比6（7比2）、6比4扳倒頭號種子組合，順利闖過頭關晉級8強。

在美國網球公開賽女雙首輪遭到淘汰後，「百搭天后」謝淑薇本週攜手羅馬尼亞搭檔克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），征戰世界女子職業網球協會（WTA）500等級的韓國公開賽，只是兩人在首輪就要挑戰賽會頭號種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）的組合。

首盤開打後，雙方在前10局打完各破對手1次發球局，形成5比5平手，然而謝淑薇、克里斯蒂安在關鍵第11局遭到破發，甚至率先被逼出盤末點，眼看就要丟掉首盤，謝淑薇、克里斯蒂安展現抗壓性，接連化解3個盤末點後完成破發，並將好手感延續至搶7局，以7比6（7比2）先馳得盤。

帶著首盤逆轉奪勝的氣勢，謝淑薇、克里斯蒂安在次盤先突破對手後，隨即在第10局完美保住發球局，終場再以6比4拿下勝利，不僅順利闖過頭關，還取得女雙8強門票，下一戰有機會對上「捷克組合」斯尼科娃（Katerina Siniakova）、卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova）。

另名台灣女將吳芳嫺這次則與日本好手加藤未唯合拍，兩人名列女雙第4種子，首輪迎戰「中國組合」楊釗煊、徐一璠，前兩盤打完戰成3比6、6比4，可惜在決勝搶10無法延續狀態，終場以4比10落敗，無緣晉級。

謝淑薇 挑戰賽 卡雷茨科娃

延伸閱讀

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

網球／WTA辛辛那提女網賽 謝淑薇和日本搭檔首輪淘汰

蒙特婁女網／果然百搭！謝淑薇攜塞爾維亞搭檔闖女雙8強

相關新聞

縣市體育會代表大會在金門 民意代表參與體育會利益問題將行文釐清

全國縣市體育會聯合總會第六屆第四次會員代表大會13日在金門縣立體育館舉行，來自全台各縣市體育會近百位代表齊聚一堂，由全國...

運動部／李洋部長上任一周感想 直呼：真的不容易！

昔日奧運羽球金牌國手李洋，如今卻搖身一變戴上官帽，成為首任運動部長，今一早晨跑時被記者問到上任一週後的感想，李洋直呼，真的蠻不容易，更點名感謝運動部次長鄭世忠，更邀請他加入晨跑30分鐘的行列。

網球／挺反政府學生抗議遭媒體針對 傳約克維奇舉家移居希臘

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）據報因表態支持學生反政府抗議而成為塞國政府眼中釘，目前已將子女送...

輕艇水球／李洋高中同學發威！亞錦賽奪3金獻運動部

2025年亞洲輕艇水球錦標賽於昨天在馬來西亞布城落幕，我國代表隊經過6天的奮戰，共榮獲公開男子、公開女子及21歲以下男子...

高球／因應「無桿娣化」日益盛行 國華引進全台首輛環保綠能球車「小藍」

會員優先享受直駛球道、直抵球旁尊榮體驗 開辦學苑配套教學 無桿娣自助打球更開心 北投國華高爾夫俱樂部今宣布，獨家訂製環保綠能球車「小藍」抵台，結合學苑專屬課程，協助球友逐步邁向「無桿娣自助打球」

足球／中華女將備戰亞洲盃 外籍教練暫代領軍

中華女子足球隊將於9月22到24日 進行新一期集訓，這是繼7月東亞盃及全運會女子組賽程結束後的首次集訓，目標持續鎖定20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。