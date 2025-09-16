網球／謝淑薇攜羅馬尼亞搭檔上演逆轉秀 韓國網賽闖頭關

台灣網球名將謝淑薇今天攜手羅馬尼亞搭檔克里斯蒂安在韓國公開賽女雙16強，以7比6（7比2）、6比4扳倒頭號種子組合，順利闖過頭關晉級8強。

在美國網球公開賽女雙首輪遭到淘汰後，「百搭天后」謝淑薇本週攜手羅馬尼亞搭檔克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），征戰世界女子職業網球協會（WTA）500等級的韓國公開賽，只是兩人在首輪就要挑戰賽會頭號種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）的組合。

首盤開打後，雙方在前10局打完各破對手1次發球局，形成5比5平手，然而謝淑薇、克里斯蒂安在關鍵第11局遭到破發，甚至率先被逼出盤末點，眼看就要丟掉首盤，謝淑薇、克里斯蒂安展現抗壓性，接連化解3個盤末點後完成破發，並將好手感延續至搶7局，以7比6（7比2）先馳得盤。

帶著首盤逆轉奪勝的氣勢，謝淑薇、克里斯蒂安在次盤先突破對手後，隨即在第10局完美保住發球局，終場再以6比4拿下勝利，不僅順利闖過頭關，還取得女雙8強門票，下一戰有機會對上「捷克組合」斯尼科娃（Katerina Siniakova）、卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova）。

另名台灣女將吳芳嫺這次則與日本好手加藤未唯合拍，兩人名列女雙第4種子，首輪迎戰「中國組合」楊釗煊、徐一璠，前兩盤打完戰成3比6、6比4，可惜在決勝搶10無法延續狀態，終場以4比10落敗，無緣晉級。