運動部／李洋部長上任一周感想 直呼：真的不容易！

昔日奧運羽球金牌國手李洋，如今卻搖身一變戴上官帽，成為首任運動部長，今一早晨跑時被記者問到上任一週後的感想，李洋直呼，真的蠻不容易，更點名感謝運動部次長鄭世忠，更邀請他加入晨跑30分鐘的行列。

運動部於9日舉辦揭牌儀式，現已過去一個禮拜，而作為首任部長的李洋，更是以「身體力行」的方式，在每天上班前透過長跑30分鐘鍛鍊身體，今日一早他又早起跑了3千公尺，跑完時還邊喘氣邊回答記者問題，讓人不得不佩服過去曾是運動員的他，在退役後依舊保持著驚人的體能。

受訪時李洋被記者問到，部長跟運動員比哪個累？李洋坦言，真的蠻不容易。而他也特別致謝鄭世忠次長，運動員出身的他，因行政資歷較為淺薄，對部內的職員也比較不熟識，幸好鄭世忠之前就擬好部內的規劃，所以他也在鏡頭前大方表達對次長的感謝。

另外，同為國體大教授的李洋還提到，他也很感激鄭世忠大力支持國體大的老師們，也很照顧選手的權益。熱愛早起晨跑的他，更公開邀請鄭世忠加入晨跑的行列，「希望下次邀請次長一起來跑步！」

至於19日立法院將開議，李洋也透露，現在正積極地在做各種準備，然而畢竟是一個全新嘗試，所以他本人還蠻期待的。當被媒體追問是否希望委員手下留情？李洋則坦然回應：「會希望我們先做好。」若自己沒做好，被檢討是很合理的一件事。