中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
前網球球王約克維奇(右)與妻子。 路透
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）據報因表態支持學生反政府抗議而成為塞國政府眼中釘，目前已將子女送往希臘私校就讀，舉家移居當地，展開新生活。

英國「每日郵報」（Daily Mail）和「泰晤士報」（The Times）近日披露，24座大滿貫金盃得主約克維奇一直以來被視為國家英雄，近月來因公開聲援示威者，而遭到親塞爾維亞總統武契奇（AleksandarVucic）媒體的猛烈抨擊。

去年塞爾維亞諾維薩德市（Novi Sad）一處火車站頂棚倒塌造成16人死亡，塞國學生12月發起抗議活動，指控當局腐敗，要求政治改革。

約克維奇在社群媒體發文寫道：「作為一個深信年輕人力量，及其渴望更好未來的人，我認為聆聽他們的聲音非常重要。」

他還說：「塞爾維亞擁有龐大的潛力，受過教育的年輕人是最大的資產。我們都需要理解與尊重。與你們同在，約克維奇。」

他之後還在澳洲網球公開賽中將贏球獻給一名在示威中受傷的學生，他曾穿著印有「學生是冠軍」（students are champions）字樣的套頭T恤出席貝爾格勒的一場籃球賽，並分享大型集會的照片，上頭寫著「歷史、令人驚嘆」。

親政府媒體批評約克維奇力挺學生，並將他貼上「偽愛國者」、「叛徒」等標籤，還指控他支持所謂的「顏色革命」。

根據Tennis24報導，約克維奇已將11歲長子史特凡（Stefan）和8歲女兒塔拉（Tara）送到雅典的聖羅倫斯學院（Saint Lawrence College）就讀，並在雅典南郊覓得定居住所。

約克維奇將申請希臘「黃金簽證」（以投資換取居留身分）的傳聞甚囂塵上，他本人已兩度與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，最近一次是在蒂諾斯島（Tinos）。

塞爾維亞總統武契奇強調自己絕不會批評約克維奇，試圖緩和緊張氣氛，但塞國媒體對這位昔日被視為國家英雄的報導已出現顯著變化。

網球／挺反政府學生抗議遭媒體針對 傳約克維奇舉家移居希臘

