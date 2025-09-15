輕艇水球／李洋高中同學發威！亞錦賽奪3金獻運動部

2025年亞洲輕艇水球錦標賽於昨天在馬來西亞布城落幕，我國代表隊經過6天的奮戰，共榮獲公開男子、公開女子及21歲以下男子組3項冠軍，以及21歲以下女子組季軍，共計3金1銅，成果豐碩。

運動部9月9日國民體育日正式揭牌，中華隊在公開男子隊的成員中也多位選手是「金牌部長」李洋的高中同學，中華民國輕艇協會表示，亞錦賽3金1銅祝賀運動部成立，也盼如此成績讓我國輕艇水球運動發展越來越好，進而在輕艇激流及輕艇競速之亞、奧運項目的成績能更上一層樓。

中華民國輕艇協會也提到，自代表隊選出後就極力投入訓練，由鄭仕飛、陳榮達二位前亞錦金牌經驗豐富之教練執教，分別在大溪河濱公園、基隆高中、微風運河等地進行。

前往馬來西亞展開亞錦賽旅程後，中華隊在公開男子組遭遇宿敵日本隊，最後30秒雖被追平，不過延長賽以黃「金入球」得勝，驚險登頂；21歲以下男子組，中華隊遭遇伊朗隊頑強抵抗，最後才由球門下壓哨球獲勝。

公開女子組中華隊也闖進最終戰，且以壓倒性的6：1擊敗新加坡奪后。