快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

輕艇水球／李洋高中同學發威！亞錦賽奪3金獻運動部

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在2025亞洲輕艇水球錦標賽勇奪3金1銅。圖／中華民國輕艇協會提供
中華隊在2025亞洲輕艇水球錦標賽勇奪3金1銅。圖／中華民國輕艇協會提供

2025年亞洲輕艇水球錦標賽於昨天在馬來西亞布城落幕，我國代表隊經過6天的奮戰，共榮獲公開男子、公開女子及21歲以下男子組3項冠軍，以及21歲以下女子組季軍，共計3金1銅，成果豐碩。

運動部9月9日國民體育日正式揭牌，中華隊在公開男子隊的成員中也多位選手是「金牌部長」李洋的高中同學，中華民國輕艇協會表示，亞錦賽3金1銅祝賀運動部成立，也盼如此成績讓我國輕艇水球運動發展越來越好，進而在輕艇激流及輕艇競速之亞、奧運項目的成績能更上一層樓。

中華民國輕艇協會也提到，自代表隊選出後就極力投入訓練，由鄭仕飛、陳榮達二位前亞錦金牌經驗豐富之教練執教，分別在大溪河濱公園、基隆高中、微風運河等地進行。

前往馬來西亞展開亞錦賽旅程後，中華隊在公開男子組遭遇宿敵日本隊，最後30秒雖被追平，不過延長賽以黃「金入球」得勝，驚險登頂；21歲以下男子組，中華隊遭遇伊朗隊頑強抵抗，最後才由球門下壓哨球獲勝。

公開女子組中華隊也闖進最終戰，且以壓倒性的6：1擊敗新加坡奪后。

輕艇 中華隊 運動部

延伸閱讀

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

運動部／聯繫過林郁婷 李洋強調全力支持

李洋任見證人 黃捷簽署IWG女性與運動宣言

影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤

相關新聞

輕艇水球／李洋高中同學發威！亞錦賽奪3金獻運動部

2025年亞洲輕艇水球錦標賽於昨天在馬來西亞布城落幕，我國代表隊經過6天的奮戰，共榮獲公開男子、公開女子及21歲以下男子...

高球／因應「無桿娣化」日益盛行 國華引進全台首輛環保綠能球車「小藍」

會員優先享受直駛球道、直抵球旁尊榮體驗 開辦學苑配套教學 無桿娣自助打球更開心 北投國華高爾夫俱樂部今宣布，獨家訂製環保綠能球車「小藍」抵台，結合學苑專屬課程，協助球友逐步邁向「無桿娣自助打球」

足球／中華女將備戰亞洲盃 外籍教練暫代領軍

中華女子足球隊將於9月22到24日 進行新一期集訓，這是繼7月東亞盃及全運會女子組賽程結束後的首次集訓，目標持續鎖定20...

拳擊世錦賽／黃筱雯拇指腫成「茄子」 放血治療忍痛摘金

台灣拳擊好手黃筱雯在WB拳擊世錦賽女子54公斤級摘金。她透露，出發前右手拇指受傷，腫得跟茄子一樣，必須經常放血消腫。她忍...

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

以30歲之齡成為最年輕部長的奧運雙金退役名將李洋，擔任運動部部長後推掉千萬代言，今天他擔任「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣...

運動部／聯繫過林郁婷 李洋強調全力支持

立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，運動部部長李洋親自出席擔任見證人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。