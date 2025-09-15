高球／因應「無桿娣化」日益盛行 國華引進全台首輛環保綠能球車「小藍」

會員優先享受直駛球道、直抵球旁尊榮體驗 開辦學苑配套教學 無桿娣自助打球更開心

北投國華高爾夫俱樂部今宣布，獨家訂製環保綠能球車「小藍」抵台，結合學苑專屬課程，協助球友逐步邁向「無桿娣自助打球」的新型態。國華副董事長何麗純指出，「桿娣招募與培訓不易」已成為國際高爾夫球市場的普遍挑戰，隨此趨勢擴大，加上國人海外高球活動日益盛行，球場更需透過智慧化工具與完善的高球禮儀教育雙管齊下，才能有效掌握擊球節奏並維護場上秩序。同時，國華也宣布擴編 AI 無人剪草機隊伍，全面推動球場智慧化與低碳化經營，以行動展現對永續未來的長期承諾。

迎向無桿娣化趨勢 國華攜手學苑布局高球自助打球文化

國華會員優先享受直駛球道、直抵球旁尊榮體驗。 北投國華高爾夫俱樂部提供

國華副董事長何麗純強調，日本擁有逾 2,300 座球場，其中九成未設置桿娣；在歐美，更普遍由球友自行駕駛球車擊球。她指出，高爾夫產業正面臨人力難求之不可逆趨勢，桿娣逐漸減少，甚至未來將消失。因此，經營球場唯有提前布局，創造新趨勢與球場生態，才能持續為球友帶來最佳體驗。

何麗純表示：「面對不可逆的人力市場轉變，高球業者有兩條路可走，一是如日本導入智能球車或軌道車等科技化系統；二是學習美國模式，推動『Play without caddy自助打球』的文化。國華更主張後者的推廣，而且要走向美國、新加坡的發展路線，『教育』更是不可或缺的一環」。因此，國華攜手學苑及教練們合作，從提升教練水平出發，進一步教導球友如何在沒有桿娣的情況下能夠輕鬆自助打球｡

何麗純指出，國華將強化台灣過去較少著重的「高球禮儀與規則」教育。此舉不僅協助球友掌握選桿、擦桿、捕砂、果嶺判讀與記分等細節，更能培養球友逐步養成獨立且專業的打球習慣，讓打球更自在輕鬆。

國華副董事長何麗純也分享在國外打高爾夫時，往往沒有桿娣，球友必須親力親為、獨立處理各項事務。因此，希望推廣高爾夫球是一種『優雅自律的運動』。這份優雅自律的態度，不是來自他人服務的便利，而是來自對環境的尊重與球場禮儀的自覺。她認為無論台灣球場的發展趨勢，是接軌日本模式，還是走向美國模式，最核心的理念始終如一，唯有球友懷著尊重與愛護的態度走進球場，才能夠真正體現高球文化的價值與美好。

推出蒂芬妮藍的漂亮環保綠能球車「小藍」 讓貴賓盡享尊榮體驗與自助擊球新生態

國華球場引進全台首輛環保綠能球車「小藍」，輕鬆自駕球車。 北投國華高爾夫俱樂部提供

國華最新引進的「小藍」採用 純電驅動，兼具低碳、低噪、零廢氣排放等優勢，並由國華加裝了Golface IPad，可即時以平板進行距離判斷，協助會員即時掌握並提升擊球品質與節奏。何麗純說：「更多重要的功能都是貼心佈局的設計，例如：隨車砂桶、隨車洗球與洗球桿神器，都是未來無桿娣自助擊球的重要小細節；另還有專為台灣氣候準備的球桿遮雨棚，確保即便是雨天，球友的球桿也不會淋雨，這些都是為了球友們迎接自助擊球的新樂趣。

同時，國華秘境高處今年新設的太陽能板，底部設置球車專屬的充電與儲能區，如同隱藏的綠色能量基地，將日光化為潔淨電力，提供球場球車穩定動能。即日起，這項「小藍」專車服務優先開放國華會員體驗，直駛球道、直抵球旁，帶來尊榮便利的全新享受，也展現了台灣高球場少見的新規格。

全台首創「訂閱制會員」降低門檻入會 讓您成為高球神隊友

除了科技化的升級，國華副董事長何麗純亦宣布全台首創的「訂閱制會員－球場方案」，已突破了傳統高球會籍的限制，提供更靈活的選擇。會員擊球免果嶺費，並享有專屬擊球時段、優先預約權與專屬停車位。更具吸引力的是，會員攜伴同行時，友人同樣可享果嶺費優惠，讓會員自然成為朋友圈中最受歡迎的「高球神隊友」，每一次下場都能盡興同樂。

AI無人剪草機隊伍擴編 智能機器人團隊維護球場效能

國華去年率先導入10台AI無人剪草機，今年再增添8台，總數達到18台。這些智能機器人能彼此學習分工合作，並依環境變化與作業需求自動調整工作模式，確保長草區維持在最佳狀態。這些透過智慧科技的球場維護，讓國華不僅大幅提升球場品質與效能，更進一步實踐智慧、環保、永續的經營理念，引領著台灣高爾夫產業邁向創新動能。

從環保綠能球車「小藍」、與學苑及教練們推動的高球教育、乃至高球會員訂閱制的多元推廣方案，與AI 剪草機團隊的擴編維持效能，看得出國華球場在何麗純的領導下，展現了無比旺盛的新動能，更以其前瞻性的視野，持續推動台灣高球產業邁向新世代的轉型。