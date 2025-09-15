快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

立院女子運動外交促進會同台李洋 簽署布萊頓宣言

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院女子運動外交促進會與IWG簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》。黃捷國會辦公室／提供
立法院女子運動外交促進會與IWG簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》。黃捷國會辦公室／提供

立法院女子運動外交促進會於15日由立委黃捷代表，在運動部長李洋、無任所大使劉柏君與中華奧會主席林鴻道的見證下，與「國際婦女與運動工作小組」（IWG）代表Etsuko Ogasawara、Elizabeth Pike，正式簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》。

值得關注的是，黃捷是本屆最年輕的立委，李洋則是新內閣中最年輕的部長，兩位年僅30出頭、「最年輕」的新世代首度合體，增添話題，成為本日最大亮點。

立法院女子運動外交促進會長黃捷表示，促進會成立的兩大宗旨，保障台灣女性運動員權益，並藉由運動讓世界看見台灣與《布萊頓宣言》內容不謀而合，今日出席深感榮幸。

黃捷強調，台灣已有28個單項運動協會簽署該宣言，顯示「運動平權」已是台灣的下一階段目標，期待未來能與新成立的運動部共同努力，讓運動平權成為台灣走向國際的驕傲。

同時，黃捷也向李洋喊話，今年在劉柏君帶領下，北投女壘隊勇奪「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍，期盼女孩們也能有機會進入總統府，讓全國看見台灣女子運動的光榮與力量。

IWG代表Elizabeth Pike則表示，來台前就已透過報導得知台灣立委在運動平權上的推動，令她非常敬佩。她指出，台灣是世界上簽署《布萊頓宣言》團體數量最多的國家，共有29份，充分展現台灣在運動性別平權上的努力。

運動部長李洋表示，很榮幸能見證這場簽署儀式，並感謝IWG長期以來致力於推動女子運動的發展，未來運動部將持續強化運動外交、培育女性參與國際體壇事務的人才，接軌國際，共同創造一個更多元、更具包容性的運動環境。

《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》（Brighton plus Helsinki Declaration on Women and Sport）是國際運動領域推動性別平等的一份核心文件，由IWG（The International Working Group on Women and Sport）制定並推廣，核心理念為女性和男性都應該在運動參與、資源分配、領導決策及媒體呈現上享有平等權力。

目前已有超過600個組織（包括各國政府、國際體育組織、奧會及 NGO）簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，成為全球推動運動性別平等的重要指引。

運動 立法院 看見台灣

延伸閱讀

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

運動部／聯繫過林郁婷 李洋強調全力支持

李洋任見證人 黃捷簽署IWG女性與運動宣言

影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤

相關新聞

足球／中華女將備戰亞洲盃 外籍教練暫代領軍

中華女子足球隊將於9月22到24日 進行新一期集訓，這是繼7月東亞盃及全運會女子組賽程結束後的首次集訓，目標持續鎖定20...

拳擊世錦賽／黃筱雯拇指腫成「茄子」 放血治療忍痛摘金

台灣拳擊好手黃筱雯在WB拳擊世錦賽女子54公斤級摘金。她透露，出發前右手拇指受傷，腫得跟茄子一樣，必須經常放血消腫。她忍...

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

以30歲之齡成為最年輕部長的奧運雙金退役名將李洋，擔任運動部部長後推掉千萬代言，今天他擔任「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣...

運動部／聯繫過林郁婷 李洋強調全力支持

立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，運動部部長李洋親自出席擔任見證人...

李洋任見證人 黃捷簽署IWG女性與運動宣言

為推動運動領域的性別平等與國際合作，立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言...

台北馬報名人數逾6萬再創新高 平均中籤率不到3成

台北馬拉松今年報名人數再創新高共吸引逾6萬人成績達標或登記抽籤，加上取得世界田徑總會金標籤認證下，國際人士報名人數也創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。