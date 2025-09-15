立院女子運動外交促進會同台李洋 簽署布萊頓宣言

立法院女子運動外交促進會於15日由立委黃捷代表，在運動部長李洋、無任所大使劉柏君與中華奧會主席林鴻道的見證下，與「國際婦女與運動工作小組」（IWG）代表Etsuko Ogasawara、Elizabeth Pike，正式簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》。

值得關注的是，黃捷是本屆最年輕的立委，李洋則是新內閣中最年輕的部長，兩位年僅30出頭、「最年輕」的新世代首度合體，增添話題，成為本日最大亮點。

立法院女子運動外交促進會長黃捷表示，促進會成立的兩大宗旨，保障台灣女性運動員權益，並藉由運動讓世界看見台灣與《布萊頓宣言》內容不謀而合，今日出席深感榮幸。

黃捷強調，台灣已有28個單項運動協會簽署該宣言，顯示「運動平權」已是台灣的下一階段目標，期待未來能與新成立的運動部共同努力，讓運動平權成為台灣走向國際的驕傲。

同時，黃捷也向李洋喊話，今年在劉柏君帶領下，北投女壘隊勇奪「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍，期盼女孩們也能有機會進入總統府，讓全國看見台灣女子運動的光榮與力量。

IWG代表Elizabeth Pike則表示，來台前就已透過報導得知台灣立委在運動平權上的推動，令她非常敬佩。她指出，台灣是世界上簽署《布萊頓宣言》團體數量最多的國家，共有29份，充分展現台灣在運動性別平權上的努力。

運動部長李洋表示，很榮幸能見證這場簽署儀式，並感謝IWG長期以來致力於推動女子運動的發展，未來運動部將持續強化運動外交、培育女性參與國際體壇事務的人才，接軌國際，共同創造一個更多元、更具包容性的運動環境。

《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》（Brighton plus Helsinki Declaration on Women and Sport）是國際運動領域推動性別平等的一份核心文件，由IWG（The International Working Group on Women and Sport）制定並推廣，核心理念為女性和男性都應該在運動參與、資源分配、領導決策及媒體呈現上享有平等權力。

目前已有超過600個組織（包括各國政府、國際體育組織、奧會及 NGO）簽署《布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，成為全球推動運動性別平等的重要指引。