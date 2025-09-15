足球／中華女將備戰亞洲盃 外籍教練暫代領軍

中華女子足球隊將於9月22到24日 進行新一期集訓，這是繼7月東亞盃及全運會女子組賽程結束後的首次集訓，目標持續鎖定2026亞洲盃決賽圈。

中華足球協會說明，依據內部評估並尊重總教練陳曉明先前發布之聲明，秉持合約精神，合約將於2025年12月31日屆滿，足協已啟動組訓工作，未來三個月的集訓與FIFA國際比賽周，將由現任教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）負責訓練規劃與整合國家隊備戰工作；同時足協也感謝陳曉明在合約最後階段，仍以經驗與建議給予支持，協助球隊的過渡與調整。

查克摩爾去年3月加入中華女足教練團，與球員互動良好，並熟悉台灣足球環境。來自泰國的背景，讓他對亞洲盃同組對手越南隊有深入了解，查克摩爾教練提出TSG（Technical Study Group）技術分析團隊構想，將邀集協會教練講習講師級人員參與，針對小組對手日本、越南與印度進行戰術研究與訓練計劃擬定，並定期針對木蘭聯賽比賽進行分析，此舉不僅可提升國內訓練與技術分析水平，也將間接強化國家隊戰力。

查克摩爾擁有AFC Pro級教練證與AFC守門員講師資格，曾任泰國U23男足助理教練與守門員教練。在台期間，除成人女子隊外，也協助過U17、U20女足及男子代表隊訓練。他將在首次暫代領軍的集訓期中，與球員共同凝聚對「邁向世界盃」的共識，為台灣女足下一步歷史突破奠定基礎。