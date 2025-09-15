運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

以30歲之齡成為最年輕部長的奧運雙金退役名將李洋，擔任運動部部長後推掉千萬代言，今天他擔任「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式見證人後親自說明代言狀況，強調現在所有心思都放在運動部。

李洋接下運動部部長前代言不少，為英語學習平台拍攝「英文最爛代言人」更引起不少討論。李洋任運動部長後，部分廣告仍持續播放，運動部日前就曾發聲明，李洋相關肖像授權合約本是於上任前簽訂，並未違反公務員服務法，因此依合約精神廠商本有權利走完合約內容。

運動部強調，為避免爭議，李洋上任前已主動解除所有已續約的代言和活動，至目前尚餘肖像授權合約，執行期間不會參與任何站台等宣傳活動，合約完畢後也不會再有續約跟新約。

今天李洋再度被詢問自身代言狀況，他說：「第一次諮詢後，就把所有九月後的商業邀約活動婉拒或往前推移，公布人選後立即與廠商和人士進行洽詢，了解相關法規部分，現在所有的心都專注在自己崗位，未來非常希望幫助到所有運動員，爭取他們權益。」