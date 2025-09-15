運動部／聯繫過林郁婷 李洋強調全力支持

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部部長李洋擔任立法院女子運動外交促進會與IWG「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式見證人。記者曾思儒／攝影
運動部部長李洋擔任立法院女子運動外交促進會與IWG「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式見證人。記者曾思儒／攝影

立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，運動部部長李洋親自出席擔任見證人，他也透露已經和「金牌拳后」林郁婷聯繫，運動部將全力支持林郁婷。

林郁婷巴黎奧運風光打下台灣史上第一面奧運拳擊金牌，但今年世錦賽因性別檢測審查結果未出爐，沒有飛到英國參賽。

今天擔任簽署儀式見證人的李洋表示，月初到國訓中心時就有和林郁婷及教練曾自強聯繫，「這段時間運動部會全力支持他們。」

布萊頓宣言自1994年由國際婦女與運動工作小組（IWG）首次於英國布萊頓提出以來，一直致力於推動全球女性與運動的發展，並於2014年在赫爾辛基進一步強化內涵，成為全球體壇推動性別平等的重要指標，2020年，前教育部體育署及中華奧會已與臺灣26個運動團體共同簽署，立法院女子運動外交促進會今天也加入行列。

代表簽署的立委黃捷提到，東園國小日前打下LLB威廉波特世界少棒錦標賽獲得總統接見，北投國中女子壘球隊上月也勇奪2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍，但並沒獲得同樣榮耀，希望國內能持續推動「女力」，讓運動平權成為台灣的驕傲。

李洋回應，未來一定會讓男女是平權，不會讓類似情形再發生。

