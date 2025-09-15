李洋任見證人 黃捷簽署IWG女性與運動宣言

為推動運動領域的性別平等與國際合作，立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，簽署儀式由立法院女子運動外交促進會會長黃捷委員代表完成簽署，運動部部長李洋、中華奧會主席林鴻道及外交部無任所大使暨中華奧會性平委員會副主委劉柏君共同擔任見證人。

此次簽署特別邀請國際婦女與運動工作小組（IWG）代表派克（Elizabeth Pike）與小笠原悅子親臨出席，見證台灣持續深化女性在運動領域的多元參與。

黃捷表示，立法院女子運動外交促進會的兩大主旨是推廣女性運動的運動平權，以及透過運動讓世界看見台灣，這份宣言和立法院女子運動外交促進會目標不謀而合，也感謝李洋把運動平權列為運動部重要目標，親自到場擔任見證人。

簽署儀式在中華奧會陳列室舉行，最後合影的牆壁是奧運奪牌選手的「英雄牆」，已經來台6次的派克還特別尋找奪下兩面奧運金牌的李洋身影，形成有趣插曲。

黃捷透露，會中交流有提到，明年IWG會在英國舉行大會，希望有機會和李洋部長一同前往，「甚至以球會友，有機會在那邊來場羽球盛會。」