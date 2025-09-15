台北馬報名人數逾6萬再創新高 平均中籤率不到3成

台北馬拉松今年報名人數再創新高共吸引逾6萬人成績達標或登記抽籤，加上取得世界田徑總會金標籤認證下，國際人士報名人數也創新高，體育局表示，國內馬拉松水準逐步提升，達到免抽籤者也逐年增多，大會明年也會調整免抽籤資格標準，而今年未抽中者也可參與賽事前一天「早餐馬」活動。

體育局表示，今年總登記抽籤人數共5萬3764人，參賽員額共2萬8000名，扣除成績達標免抽及保障名額，平均中籤率約2成7，而完成繳費國際跑者，截至9月10日共有4655人創下歷年新高，數據也顯示國內馬拉松水準逐年提升，今年全半馬組報名完賽成績達免抽籤共3863人，較去年又增加386人。

體育局說，大會也規畫調整明年成績達免抽籤資格標準，將達標年齡區間做調整，並鼓勵樂齡族群參與運動賽事，馬拉松組60歲以上分齡組別，門檻維持不變，而半馬組則預計放寬，調整後的成績達免抽籤標準相關資訊，將後續公布於「台北馬拉松」官方網站及臉書粉絲專頁，讓跑者有新的目標邁進。

體育局強調，台北馬是跑者視為年度訓練成果的重要驗收賽事，對於馬拉松跑者在3小時內完賽是重要的里程碑，也是馬拉松組3小時內完賽人數最多國內馬拉松賽，平均完賽成績逐年進步，且成績達標人數逐年增長，定位為高度競技賽事。

此外，目前也已開放賽前一天12月20日的歡樂早餐跑3公里及9公里組已於7月4日下午5時起開放報名至10月20日截止，今年時逢耶誕節前夕，大會鼓勵跑友創意變裝，一同營造滿滿節慶氛圍感，還可兌換限量的精美好禮。