拳擊世錦賽／黃筱雯拇指腫成「茄子」 放血治療忍痛摘金

中央社／ 台北15日電
台灣拳擊好手黃筱雯（左）在WB拳擊世錦賽女子54公斤級摘金。黃筱雯透露，在世錦賽開打前就傷到右手大拇指，一度腫得跟茄子一樣，必須經常放血消腫。右為教練劉宗泰。圖／劉宗泰提供
台灣拳擊好手黃筱雯（左）在WB拳擊世錦賽女子54公斤級摘金。黃筱雯透露，在世錦賽開打前就傷到右手大拇指，一度腫得跟茄子一樣，必須經常放血消腫。右為教練劉宗泰。圖／劉宗泰提供

台灣拳擊好手黃筱雯在WB拳擊世錦賽女子54公斤級摘金。她透露，出發前右手拇指受傷，腫得跟茄子一樣，必須經常放血消腫。她忍不住笑說：「還得每天跟它（拇指）聊天。」

黃筱雯在今年世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度舉辦的世界拳擊錦標賽中，女子54公斤級從首輪32強打起，連過5關，拿下生涯第3面世錦賽金牌。宣布奪冠時，她當場淚灑擂臺。

她接受中央社記者訪問時表示，當下會哭主要是壓力和情緒釋放出來。尤其今年一直未有好成績，所以跟教練都把這一場視為很重要的賽事，終於拿到金牌，也不負大家期望。

黃筱雯透露，今年8月赴韓國移地訓練最後1天，不慎在練習時打傷右手大拇指，回台灣後原以為只是輕傷，沒想到卻越腫越大，偏偏要備戰世錦賽，訓練強度也不能掉，所以就邊治療邊練習。

她說：「在國訓的時候，就靠著長庚中醫師郭純恩、西醫周文毅輪流幫我治療拇指傷勢，還要一次在拇指上戳7個洞放血消腫，我從以前就最怕打針，所以每次治療都不斷尖叫。」

世錦賽前1週，黃筱雯回到台北移訓，當時也靠著長庚醫師林瀛洲幫忙治療，比賽時就是天天吞止痛藥。

黃筱雯提到，自己是一受傷就會一直去想的那種人，「所以比賽時都會擔心弄到右手拇指，直到今天冠軍賽前才對自己說，算了啦，最後一場了，打斷也沒關係。」

私下個性可愛的黃筱雯，還替自己拇指取綽號，她說：「為了讓傷勢不要惡化，我每天都會跟拇指聊天，不斷稱讚拇指很棒，還會在睡前親拇指一下。」

拿到首面WB世錦賽金牌後，黃筱雯也認為自己表現和戰術執行越來越穩定，「信心提升是一定的，但現在大家都知道我的打法，一定會被針對研究，我還是得持續進步，才能在未來的比賽打得更出色。」

