巴黎體操世界盃挑戰賽／唐嘉鴻下法失誤單槓奪銅

中央社／ 台北15日電
體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。圖／聯合報系資料照片
「亞洲貓王」、台灣體操好手唐嘉鴻在法國巴黎體操世界盃挑戰賽單槓決賽，雖然挑戰難度分6.700的動作，可惜下法時發生失誤，執行分僅7.666，最終以總分14.366分獲得1面銅牌。

唐嘉鴻在7月底赴日本移地訓練長達3週，整體狀況在賽前調整得不錯。昨天的單槓資格賽，唐嘉鴻小試身手，以難度分6.100、執行分8.666、總分14.766分排名第1晉級。

今天在決賽場中，唐嘉鴻一口氣將難度分提升到6.700，雖然沒有加入新動作，只可惜在下法嘗試「後空翻曲體3圈」動作時，落地失去平衡手觸地，導致他執行分僅拿到7.666分。

最終唐嘉鴻總分14.366分，仍跟另一名法國地主選手同分並列第2，不過先比較執行分後，唐嘉鴻落居銅牌。

唐嘉鴻表示，出發前就想說這場比賽就是要拿來挑戰不同的動作和難度，所以決賽就把難度一次拉高，儘管失敗還是可以從中學到很多經驗。

結束這場比賽後，唐嘉鴻將回台繼續調整，備戰10月的全運會，以及10月19日在雅加達登場的世界體操錦標賽。

另外在男子雙槓的項目，台灣晉級決賽的洪源禧壓軸登場，最終以難度分5.700、執行分7.566、總分13.266排在第6名，無緣獎牌。

唐嘉鴻 全運會 挑戰賽

拳擊世錦賽／太神啦！黃筱雯擊敗美國好手3度奪金

挑戰生涯第三面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，昨天在利物浦完成任務，在女子五十四公斤級金牌戰以四比一力退美國對手佩雷斯；...

巴黎體操世界盃挑戰賽／曾為聖男子跳馬鍍銀

台灣男子競技體操跳馬好手曾為聖，今天在法國的巴黎體操世界盃挑戰賽決賽，以2跳平均13.916分鍍銀，這也是他在今年挑戰賽...

格鬥／暌違5年重返戰場 「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

台灣規模最大的格鬥賽事（MMA）WOTD-ETD 13於今天在台北體育館舉行，壓軸登場的重量級賽事「凱撒」尤凱文（代表W...

拳擊／黃筱雯世錦賽摘金 教練：沒人再懷疑她實力

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在WB拳擊世錦賽女子54公斤級決賽，以4比1擊敗美國勁敵培瑞斯如願摘金，教練劉宗泰賽後感動地...

拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

挑戰生涯第3面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，今天女子54公斤級金牌戰強碰美國21歲女將佩雷斯（Yoseline Per...

