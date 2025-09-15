巴黎體操世界盃挑戰賽／唐嘉鴻下法失誤單槓奪銅

「亞洲貓王」、台灣體操好手唐嘉鴻在法國巴黎體操世界盃挑戰賽單槓決賽，雖然挑戰難度分6.700的動作，可惜下法時發生失誤，執行分僅7.666，最終以總分14.366分獲得1面銅牌。

唐嘉鴻在7月底赴日本移地訓練長達3週，整體狀況在賽前調整得不錯。昨天的單槓資格賽，唐嘉鴻小試身手，以難度分6.100、執行分8.666、總分14.766分排名第1晉級。

今天在決賽場中，唐嘉鴻一口氣將難度分提升到6.700，雖然沒有加入新動作，只可惜在下法嘗試「後空翻曲體3圈」動作時，落地失去平衡手觸地，導致他執行分僅拿到7.666分。

最終唐嘉鴻總分14.366分，仍跟另一名法國地主選手同分並列第2，不過先比較執行分後，唐嘉鴻落居銅牌。

唐嘉鴻表示，出發前就想說這場比賽就是要拿來挑戰不同的動作和難度，所以決賽就把難度一次拉高，儘管失敗還是可以從中學到很多經驗。

結束這場比賽後，唐嘉鴻將回台繼續調整，備戰10月的全運會，以及10月19日在雅加達登場的世界體操錦標賽。

另外在男子雙槓的項目，台灣晉級決賽的洪源禧壓軸登場，最終以難度分5.700、執行分7.566、總分13.266排在第6名，無緣獎牌。