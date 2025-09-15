聽新聞
太神啦！拳擊世錦賽 黃筱雯擊敗美國好手3度奪金

聯合報／ 記者曾思儒／台北—利物浦電話採訪
挑戰生涯第三面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，昨天在利物浦完成任務，在女子五十四公斤級金牌戰以四比一力退美國對手佩雷斯；她奪勝剎那激動跪地慶祝，賽後和教練劉宗泰一起比出「三」的手勢，慶祝第三次在世錦賽登頂。

一七五公分的黃筱雯二○一九年在國際拳擊總會舉辦的世錦賽奪金，東京奧運摘下銅牌，更寫下我國拳擊史上首度奧運奪牌紀錄；二○二三年杭州亞運她挑戰頒獎台失利，同年世錦賽再度奪金，為出征巴黎奧運添信心，但去年巴黎奧運因裁判誤判止步十六強。

劉宗泰說，巴黎奧運後到利物浦世錦賽前，黃筱雯沒能拿到特別成績，團隊甚至懷疑「是否難再戰下去？」，因此這次世錦賽成績格外有意義，「相信這個金牌，能讓筱雯重回信心。」

國際拳總（ＩＢＡ）因貪腐和財務管理問題遭國際奧會（ＩＯＣ）停權，二三年被取消認可資格，同年世界拳擊聯盟（ＷＢ）成立。今年是ＷＢ首度舉辦世錦賽，我國共有四名女將闖進八強，東京奧運奪銅的黃筱雯和巴黎奧運銅牌陳念琴雙雙挺進四強，陳念琴四強止步帶回一面銅牌，黃筱雯一路挺進最終戰，昨天經三回合激戰再以四比一勝出，巴黎奧運失利後重新登上世界冠軍寶座。

巴黎奧運落淚出局，黃筱雯昨天流下的是欣喜淚水。劉宗泰提到，這次世錦賽期間愛徒完全發揮專項技術，也感謝比賽期間拳擊專項運動訓輔委員徐進賢每場比賽的情蒐，一同討論制定比賽策略，讓黃筱雯比賽中順利發揮，一同為國家爭取到最高榮譽的世錦賽金牌。

賽後黃筱雯（左）與教練劉宗泰開心比出「三」的手勢。圖／劉宗泰提供
賽後黃筱雯（左）與教練劉宗泰開心比出「三」的手勢。圖／劉宗泰提供

