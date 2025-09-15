田徑世錦賽／男子100公尺決賽 牙買加好手塞維爾奪金
日本東京正舉辦2025年世界田徑錦標賽，男子100公尺決賽結果今天出爐，牙買加好手塞維爾（Oblique Seville）以9秒77的個人最佳成績勇奪金牌。
法新社報導，同樣來自牙買加的湯普森（Kishane Thompson）以9秒82摘下銀牌，上屆世錦賽男子100公尺金牌、美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）則以9秒89獲得銅牌。
牙買加選手上次拿下田徑世錦賽男子100公尺金牌，要追溯至2015年的短跑傳奇名將「閃電」波特（Usain Bolt），此後連續4屆世錦賽都由美國選手贏得男子100公尺金牌。
波特先前預測牙買加會包辦本屆世錦賽男子100公尺的金牌與銀牌，並公開支持塞維爾和湯普森擊敗萊爾斯。
結果證明波特預測相當精準，當塞維爾及湯普森衝過終點線時，在現場觀賽的波特為他們歡呼喝采。
