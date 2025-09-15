田徑世錦賽／女子100公尺 美好手傑佛森伍登摘金破大會紀錄
美國24歲短跑女將傑佛森-伍登（Melissa Jefferson-Wooden）今天在世界田徑錦標賽女子100公尺決賽摘下金牌，並以10秒61創下新的大會紀錄。
德新社（dpa）報導，傑佛森-伍登在世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）女子100公尺決賽除了摘金以外，也創下女子100公尺短跑史上第4快紀錄。
牙買加選克雷頓（Tina Clayton）以10.76秒成績奪下銀牌，聖露西亞好手艾佛瑞德（Julien Alfred）則以10.84秒拿下銅牌。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言