拳擊世錦賽／黃筱雯摘金 蔣萬安讚台北驕傲

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在WB世界拳擊錦標賽54公斤級金牌戰摘金。台北市長蔣萬安隨即透過社群平台，稱許黃筱雯是「台灣之光 台北驕傲」。

黃筱雯今天在WB世界拳擊錦標賽54公斤級金牌戰，以4比1擊敗美國好手培瑞斯（Yoseline Perez），拿下生涯第3面世錦賽金牌，賽後她在擂臺留下感動的眼淚。

蔣萬安今晚獲訊後，特地透過IG發布黃筱雯與教練劉宗泰合影照片，並寫上「台灣之光 台北驕傲」。

去年12月間，黃筱雯奪下世界拳總年終賽冠軍，蔣萬安頒發新台幣10萬元勉勵金，稱讚她的傑出表現及永不放棄精神，希望她再創佳績，進軍2026年日本名古屋亞運。

台北市體育局說，黃筱雯是體育局基層訓練站重點培育選手，這次世錦賽也是她生涯第三度拿下金牌，同時創下台灣首名在拳擊世錦賽摘下3面金牌的紀錄；體育局將持續提供選手資源，作為選手最堅強的後盾。

現年28歲的黃筱雯，曾在2019、2023年兩度拿下由已遭除名的國際拳擊總會（IBA）舉辦的世錦賽金牌。今年首度由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）主辦世錦賽，黃筱雯收下生涯第3金。