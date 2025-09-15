拳擊／英國前拳王海頓家中逝世 享年46歲

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國聯合社（Press Association）今天報導，前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）逝世，享年46歲。他生前曾坦言退休後深受心理健康問題所苦。

法新社報導，海頓被人發現死於英格蘭西北部海德（Hyde）自宅。大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）發言人表示，今天上午6時45分接獲民眾報案稱發現遺體，警方不認為死因有可疑之處。

海頓拿過輕次中量級及次中量級世界冠軍，以剽悍風格成為同世代最受歡迎的英國拳手之一，曾與茲尤（Kstya Tszyu）、梅偉瑟（Floyd Mayweather）、巴喬（Manny Pacquiao）等知名對手交鋒。

今年7月，海頓曾宣布12月將在杜拜復出。

英國前世界重量級拳王福瑞（Tyson Fury）在社群媒體Instagram發文稱，願海頓的靈魂安息，「不敢相信他這麼年輕就離開」。

另一位英國前世界拳王阿米爾汗（Amir Khan）在社群平台X形容海頓是「英國史上最偉大的拳擊手之一」。

阿米爾汗寫道：「身為戰士，我們對自己說我們很強。我們訓練、流汗、承受打擊又站起來。但有時最艱難的戰鬥是在心裡無聲進行。」

「心理健康並非軟弱，是人的一部分。我們必須談論它、伸出援手、彼此扶持。」

拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

挑戰生涯第3面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，今天女子54公斤級金牌戰強碰美國21歲女將佩雷斯（Yoseline Per...

太神啦！拳擊世錦賽 黃筱雯擊敗美國好手3度奪金

挑戰生涯第三面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，昨天在利物浦完成任務，在女子五十四公斤級金牌戰以四比一力退美國對手佩雷斯；...

格鬥／暌違5年重返戰場 「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

台灣規模最大的格鬥賽事（MMA）WOTD-ETD 13於今天在台北體育館舉行，壓軸登場的重量級賽事「凱撒」尤凱文（代表W...

拳擊／黃筱雯世錦賽摘金 教練：沒人再懷疑她實力

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在WB拳擊世錦賽女子54公斤級決賽，以4比1擊敗美國勁敵培瑞斯如願摘金，教練劉宗泰賽後感動地...

台維斯盃／吳東霖3小時激戰落敗 挪威連趕兩點逆轉中華隊

中華隊在2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰先取得點數「聽牌」優勢，但第四點單打「夜市球王」曾俊欣敗陣，壓軸登場的...

籃球二代！擊劍國手李讓與蔡福財之子高球好手蔡凱任 ㄧ起為運動員發聲

全國擊劍排名第一選手李讓，與曾奪下TPGA年度票選新人王及TPGA仰德菁英公開賽冠軍高爾夫選手蔡凱任，因雙方父親均為六福村籃球隊而結識。2位選手從小ㄧ起玩到大，雖各自在不同的運動項目努力，但ㄧ有空也會

