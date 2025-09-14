拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

挑戰生涯第3面拳擊世錦賽金牌的我國好手黃筱雯，今天女子54公斤級金牌戰強碰美國21歲女將佩雷斯（Yoseline Perez），擁有身高優勢的黃筱雯經過三回合激戰以4：1勝出，在巴黎奧運失利後重新登上世界冠軍寶座。

黃筱雯2019和23年都在世錦賽登頂，當時賽事是由國際拳擊總會（International Boxing Association，IBA）舉辦，IBA之後因貪腐和財務管理問題遭國際奧會（IOC）停權，2023年被取消認可資格，世界拳擊聯盟（World Boxing，WB），今年首度舉辦的世錦賽在英國利物浦登場，中華隊共有4名女將闖進8強，東京奧運奪銅的黃筱雯和巴黎奧運銅牌陳念琴雙闖4強，陳念琴4強止步，黃筱雯4強擊退巴黎奧運奪銅的南韓林愛智，成為最後奪金希望。

今天女子54公斤級最終戰，175公分的黃筱雯第一回合取得3：2些微優勢，但第二回合換佩雷斯得到5名裁判中的3人青睞；第三回合黃筱雯讀秒階段把握機會，最終以4：1奪得生涯第3面世錦賽金牌。

宣告獲勝同時，黃筱雯跪地掩面，落下激動淚水，再和教練劉宗泰相擁。師徒倆東京奧運奪下中華隊拳擊史上第一面奧運獎牌，巴黎奧運力拚再登頒獎台，但16強被對手踩到滑倒，被裁判誤判為有效攻擊讀秒，最終以1：4出局，相隔一年一掃巴黎失利。