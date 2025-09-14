台維斯盃／吳東霖3小時激戰落敗 挪威連趕兩點逆轉中華隊

中華隊在2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰先取得點數「聽牌」優勢，但第四點單打「夜市球王」曾俊欣敗陣，壓軸登場的吳東霖第二盤瓦解對手3個賽末點，可惜決勝盤逆轉失利，在3小時又9分鐘激戰中落敗，讓挪威連趕2點踢館成功，中華隊明年要從世界二級打起。

擔任中華隊總教練的盧彥勳首先恭喜挪威隊，今天表現非常好出色，「我們今天非常可惜，兩點單打都滿有機會，但都差這一點點。」他也感謝球迷到台北市立網球中心幫中華隊加油，「希望明年捲土重來，希望你們能繼續為我們加油打氣。」

中華隊和挪威昨天兩點單打各拿一勝，今天第三點由雙打打頭陣，中華隊首度搭配的「Jason」莊吉生和何承叡以7：6（10：8）、6：3擊敗杜拉索維奇（Viktor Durasovic）／海勒姆・利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen），為中華隊取得點數「聽牌」領先，但第四點單打的曾俊欣碰19歲挪威新生代重砲謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），激戰全場後以6：7（2：7）、4：6吞敗。

決勝第五點，雙打有上陣的杜拉索維奇再度上陣，他和吳東霖第一盤又打到「搶七」，吳東霖雖落敗，但第二盤展現抗壓性，局數5：6時連續瓦解對手3個賽末點，將戰局延長到「搶七」後更扳平盤數，可惜決勝盤沒能乘勝追擊，最終以6：7（4：7）、7：6（7：2）、4：6吞敗，無緣世界組總決賽資格戰。