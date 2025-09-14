從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言
賴清德總統今在台中曝，卓揆找奧運金牌李洋任運動部長，李洋僅問一句話「你講真的？」即同意接任，李洋還減重8公斤，是因為代表國家保持很好的形象。賴清德稱讚，李洋自我要求高，不把錢和利益看在眼裡，這麼有決心的人，難怪為我國奪二屆奧運金牌。
賴清德今天下午2時到台中市北屯區「水景福隆宮」參香、贈匾。賴清德致詞時說，今天很多人問他，「你找李洋任運動部長不錯」。李洋看起來矮，原來是王齊麟太高，日前運動部掛牌，他問得知李洋身高177公分。
賴清德曝，行政院長卓榮泰找李洋任運動部長，李洋僅問一句話「你講真的？」卓揆答「當然是真的，我們希望把運動部奉獻給運動員，所以謹慎考慮，邀你來當部長」。李洋經與家人討論後，接任部長。
賴清德指出，李洋願意接任運動部長不簡單，因為李手頭上有數千萬元代言費等，任部長做沒幾年，且責任重，還要到立院答詢，為接任部長要損失數千萬元的代言費。
賴清德說明，他看李洋很高，且看起來年輕，李洋告訴他「自己減重8公斤是不要讓人覺得奧運金牌得主離開體壇後體重增加，這樣形象不好」；你看「李洋自我要求高」，李洋不是為了當部長減重，而是因為代表國家、是我國奧運金牌，所以要保持很好的形象，才不會失全國人民禮，自我要求高，不把錢和利益看在眼裡，這麼有決心的人，難怪奪二屆奧運金牌。
