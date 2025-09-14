台維斯盃／第一次搭配就奪勝 莊吉生、何承叡助隊聽牌

雖是第一次搭配，「Jason」莊吉生和何承叡卻擦出好火花，兩人今天在2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰的第二日賽程率先出擊，第一盤歷經「搶七」激戰先下一城，第二盤也在近兩千名觀眾鼓勵下率先破發，最終以7：6（10：8）、6：3搶下關鍵第三點勝利，助中華隊在5點3勝的賽制中取得點數「聽牌」優勢。

中華隊昨天首日的兩點單打各拿一勝，今天第三點雙打由首度合作的莊吉生／何承叡出擊，兩人面對挪威組合杜拉索維奇（Viktor Durasovic）／海勒姆・利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen），第一盤就打得拉鋸，雙方互保發球局到「搶七」，前16球也都各自保發，直到第17分中華隊才率先突破，在第3個盤破點以10：8先搶下。

第二盤第8局，寶島組合在對手發球局連拿3分，40：0絕對優勢下雖被對手連續瓦解3個破發危機，不過擁有主場優勢的中華隊把握住單局第4個破發機會，賽末發球局何承叡更連發出2記愛司，最終以「再見愛司」幫助中華隊以6：3拿下關鍵的第三點。

奪勝後和莊吉生開心撞胸慶祝，何承叡接受場中訪問時提到，個人第一盤的接發球有點不穩定，但兩人發球都有打出水準，第二盤接發球也進入狀況，完美結束這場比賽，開心為中華隊搶下勝利。

莊吉生也用台語笑說，兩人雖是第一次合作，但認識許久，創造出很好的能量，「又是在家鄉打球，配合的不錯。」他也呼籲現場1891名球迷繼續留在現場，為第四點單打上陣的「夜市球王」曾俊欣加油。

曾俊欣第四點將碰挪威19歲的「重砲」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），力拚「關門」成功。