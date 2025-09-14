快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

台維斯盃／第一次搭配就奪勝 莊吉生、何承叡助隊聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

雖是第一次搭配，「Jason」莊吉生和何承叡卻擦出好火花，兩人今天在2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰的第二日賽程率先出擊，第一盤歷經「搶七」激戰先下一城，第二盤也在近兩千名觀眾鼓勵下率先破發，最終以7：6（10：8）、6：3搶下關鍵第三點勝利，助中華隊在5點3勝的賽制中取得點數「聽牌」優勢。

中華隊昨天首日的兩點單打各拿一勝，今天第三點雙打由首度合作的莊吉生／何承叡出擊，兩人面對挪威組合杜拉索維奇（Viktor Durasovic）／海勒姆・利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen），第一盤就打得拉鋸，雙方互保發球局到「搶七」，前16球也都各自保發，直到第17分中華隊才率先突破，在第3個盤破點以10：8先搶下。

第二盤第8局，寶島組合在對手發球局連拿3分，40：0絕對優勢下雖被對手連續瓦解3個破發危機，不過擁有主場優勢的中華隊把握住單局第4個破發機會，賽末發球局何承叡更連發出2記愛司，最終以「再見愛司」幫助中華隊以6：3拿下關鍵的第三點。

奪勝後和莊吉生開心撞胸慶祝，何承叡接受場中訪問時提到，個人第一盤的接發球有點不穩定，但兩人發球都有打出水準，第二盤接發球也進入狀況，完美結束這場比賽，開心為中華隊搶下勝利。

莊吉生也用台語笑說，兩人雖是第一次合作，但認識許久，創造出很好的能量，「又是在家鄉打球，配合的不錯。」他也呼籲現場1891名球迷繼續留在現場，為第四點單打上陣的「夜市球王」曾俊欣加油。

曾俊欣第四點將碰挪威19歲的「重砲」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），力拚「關門」成功。

中華隊 莊吉生 曾俊欣

延伸閱讀

U18世界盃棒球賽程、比分與戰績表 中華隊季軍戰驚險勝韓國

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃／「台灣尚勇」唱進沖繩 中華隊小將直呼感動震撼

U18世界盃／甩貧打！中華隊排「鋸齒打線」 迎戰韓國右手側投

相關新聞

體操／巴黎體操世界盃挑戰賽 「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓第一晉決賽

「亞洲貓王」、台灣體操名將唐嘉鴻今天在法國舉行的巴黎體操世界盃挑戰賽單槓資格賽，以難度分6.100、執行分8.666、總...

台維斯盃／第一次搭配就奪勝 莊吉生、何承叡助隊聽牌

雖是第一次搭配，「Jason」莊吉生和何承叡卻擦出好火花，兩人今天在2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰的第二日賽...

路跑／冠軍抱回雙門冰箱 Panasonic台北城市路跑賽萬人跑上凱道

2025 Panasonic台北城市路跑賽今天在總統府前盛大開跑，現場超過萬名跑者聚集在凱道，除了爭取精美家電獎品，今年...

競速溜冰／郭立陽世錦賽摘金 締造台灣第一人紀錄

在中國舉行的世界競速溜冰錦標賽，台灣好手郭立陽今天於成人男子200公尺雙人計時決賽，以17.599秒摘下金牌，寫下台灣第...

又卡路權 花東站自行車賽取消

原訂下月舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，因未獲路權緊急喊停，引發民怨，不料教師節連假登場的自行車賽事「96自転車花東站...

巴黎體操世界盃挑戰賽 林冠儀吊環第3晉決賽

在法國舉行的巴黎體操世界盃挑戰賽，台灣男子吊環好手林冠儀，今天在資格賽以總分14.066分、排名第3，晉級決賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。