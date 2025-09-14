路跑／冠軍抱回雙門冰箱 Panasonic台北城市路跑賽萬人跑上凱道

2025 Panasonic台北城市路跑賽今天在總統府前盛大開跑，現場超過萬名跑者聚集在凱道，除了爭取精美家電獎品，今年更抽出一名幸運跑者，可以前往澳洲參與黃金海岸馬拉松。

Panasonic連續五年冠名贊助台北城市路跑賽，每年都祭出豐厚的獎品，今年冠軍可抱回Panasonic雙門電冰箱，二、三名分別獲得變頻除濕機、蒸氣烘烤爐。去年拿下亞軍的江彥綸，今年以40分14秒率先衝線，他對今天成績還算滿意，「這次也是以賽代訓，希望能夠順利拿下東京馬拉松名額。」冠軍禮物收到Panasonic雙門電冰箱，他笑說：「會先問一下家人需不需要。去年拿到洗衣機現在擺在我家中。」

女子組部分，余亭緣以48分11秒摘下后冠，她說：「每年我都將Panasonic台北城市路跑賽作為開學跑，今天看到這麼多跑者聚集在這，氣氛相當溫馨。」

大會特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的教練吉川美香來台，她賽前一天參與了5公里暖身跑，更與跑者進行交流分享會，選手時期就是日本代表隊常客的她說：「在選手時期，跑步對她而言是挑戰。到現在退役後，跑步成為她平衡生活困境及工作壓力的最佳利器。」吉川教練今天也熱情參與12.5公里競賽組，和跑者並肩而跑。

本屆賽事的亮點還有掛牌嘉賓，邀請國內知名Podcaster「台灣通勤第一品牌」在12.5公里競賽組終點為跑者掛獎牌；3公里全家歡樂組主打「家庭」一起參賽，終點處則有賽事宣傳大使田中千繪為大家掛上完賽獎牌。