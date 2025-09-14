體操／巴黎體操世界盃挑戰賽 唐嘉鴻單槓第一晉決賽
「亞洲貓王」、台灣體操名將唐嘉鴻今天在法國舉行的巴黎體操世界盃挑戰賽單槓資格賽，以難度分6.100、執行分8.666、總分14.766分排名第1，輕鬆闖進決賽。
在巴黎奧運拿下男子競技體操單槓銅牌的唐嘉鴻，休兵3個月後，本週再度出征巴黎體操世界盃挑戰賽。男子單槓共有47人參賽，是男子6個單項當中僅次於鞍馬的參賽人數，可見競爭相當激烈；唐嘉鴻是第17個出賽。
唐嘉鴻資格賽選擇難度6.100分的套路，動作行雲流水，幾乎沒有瑕疵；落地時儘管小跳動了一下，但仍不影響裁判給分。
唐嘉鴻接受中央社訪問時表示，前些日子去日本移地訓練，整個人感覺都還不錯，今天就是把動作做順、做完整，難度的部分就看決賽要不要再加上去。
除了唐嘉鴻之外，曾為聖也在男子跳馬以2次平均13.550分，在資格賽排在第5順利晉級；雙槓的部分，洪源禧則是以難度分5.400、執行分8.833分、總分14.233分排在資格賽第6晉級決賽。
至於女子選手賴品儒、林宜蓁，則是在平衡木項目，分別排在資格賽第29名、37名，無緣晉級決賽。
