競速溜冰／郭立陽世錦賽摘金 締造台灣第一人紀錄

中央社／ 台北13日電
在中國舉行的世界競速溜冰錦標賽，台灣好手郭立陽今天於成人男子200公尺雙人計時決賽，以17.599秒摘下金牌，寫下台灣第一人紀錄，他賽後興奮表示「感覺很爽」。

2025競速溜冰世錦賽今天於中國北戴河登場，年僅22歲的台灣新星郭立陽上個月才在成都世界運動會勇奪男子場地200公尺追逐賽銀牌，如今征戰世錦賽舞台，在成人男子200公尺雙人計時決賽技壓群雄。

郭立陽以17.599秒摘下金牌，而西班牙好手古茲曼（Jhoan Guzman）、義大利選手馬奧卡（Vincenzo Maiorca）則分別拿到銀牌、銅牌。

始終與世錦賽金牌擦肩而過的郭立陽賽後接受中央社採訪表示，跑完當下聽到自己的秒數，接著就看到教練團在休息區歡呼，就有猜到應該是拿到金牌了，「感覺很爽，畢竟200公尺很看重對手臨場發揮，一點失誤可能就差很多，好險這次有把握好」。

從幼稚園開始接觸溜冰運動的郭立陽，國小時正式當上選手，並著迷於賽場與對手競速的快感，如今終於突破成為名副其實的「世界冠軍」，他笑說非常感謝家人支持，還有啟蒙教練林詠翔在訓練、身體調整的幫助，「穩定我的心情，只要他在場邊就放心很多」。

隨隊教練劉昱伸則提到，原本就預估郭立陽至少能登上頒獎台，而今天發揮出120%實力，從頭一路拚到尾，尤其到終點前還罕見做出壓線動作，展現想要贏的決心，搭配彎道處理非常好，成為拿下金牌關鍵。

劉昱伸還說：「我們在測試輪子時，有找到適合他的輪子，更增添信心，很為他開心。」

