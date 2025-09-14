聽新聞
又卡路權 花東站自行車賽取消

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
連續兩場在花東舉行的大型運動賽事因路權問題被迫取消，網友擔心影響運動觀光發展。此為示意圖，與兩場賽事無關。本報系資料照片
連續兩場在花東舉行的大型運動賽事因路權問題被迫取消，網友擔心影響運動觀光發展。此為示意圖，與兩場賽事無關。本報系資料照片

原訂下月舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，因未獲路權緊急喊停，引發民怨，不料教師節連假登場的自行車賽事「96自転車花東站」也因公路局要求改路線或延期，主辦單位只好取消。公路局回應，連假車流量大，並非刻意刁難。

「96自転車花東站」由台灣96自行車協會主辦，將於27、28日舉行，賽事橫跨花東兩縣，行經花蓮縣193縣道、台11丙線、台11線、台9線等路段。

協會指出，6月26日、7月30日的會議公路局東區養護分局都出席，但均未提出因連假改期建議，才開放選手報名，但9月11日突接獲東區養護分局函文指出賽事逢教師節假期，可能影響道路交通安全，要求變更賽事路線或另擇期辦理。

協會表示，因距離賽事只剩10個工作天，作業時間窘迫，變更恐造成選手困擾，為將選手權益影響降到最低，決定取消並全額退費。

花東近日已有兩場大型體育賽事因路權問題被迫取消，不少網友留言「太遺憾了」，有網友憂心，是否以後連假就不能舉辦類似體育賽事？將影響運動觀光發展。

東區養護分局說，兩項賽事的主辦單位過去申請路權都曾核准，連假車流量大，是重點疏運時段，依過往審核原則，若申請在連假舉辦都會勸導避開省道，或另擇期辦理，也都有宣導，並非刁難。

花蓮 台東 路權 連假 自行車

