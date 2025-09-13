巴黎體操世界盃挑戰賽 林冠儀吊環第3晉決賽

在法國舉行的巴黎體操世界盃挑戰賽，台灣男子吊環好手林冠儀，今天在資格賽以總分14.066分、排名第3，晉級決賽。

巴黎體操世界盃挑戰賽，台灣共派出男子選手唐嘉鴻、李智凱、蕭佑然、林冠儀、洪源禧、曾為聖等6人；女子選手則有賴品儒、林宜蓁參賽。

今天大會舉行男子地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓，女子跳馬、高低槓、平衡木、地板等資格賽。

畢業於台北市大同高中、現就讀國北教大的林冠儀，今天在男子吊環以難度分5.300、執行分8.666，外加完美落地的0.1加分，獲得總分14.066分，以資格賽第3的名次晉級決賽。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，這次套路是新的奧運週期重新改過，之前德國世大運有拿出來用過1次，這次是第2次使用，看起來穩定許多。

由於林冠儀在男子吊環是最後1組出發，因此賽前臨時決定更改下法動作，將難度分從原本的5.5降到5.3，先求穩定晉級。

鄭焜杰指出，在上面時，還是有個水平動作力量稍微欠缺一點，「但今天的下法就相當完美，幾乎釘住不動才會獲得0.1的加分，讓他總分終於首度跨過14分這個門檻，才有機會跟世界一流選手競爭。」

鄭焜杰強調，明天的決賽基本上就是要去衝難度和動作，已經晉級了，光是保排名沒有意義，「世界盃挑戰賽就是要讓選手嘗試新動作累積經驗。」

比較可惜的是，在男子鞍馬項目，李智凱以13.900的分數排在資格賽第9，取得候補第1晉決賽的機會；至於大病初癒的蕭佑然，只有拿到13.066，排名第21名。