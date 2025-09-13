拳擊／一路壓制巴黎奧運銅牌 黃筱雯晉級世錦賽金牌戰

我國女子拳擊好手黃筱雯，今天在英國利物浦舉行的世界拳擊錦標賽女子54公斤級4強賽中，遭遇去年巴黎奧運奪銅的南韓女將林愛智，在三個回合都佔盡優勢的情況下，黃筱雯最終也以5：0取勝，挺進到金牌戰，將繼續力拚獎牌成色升級。

黃筱雯今年在世界拳擊組織首度舉辦的世錦賽中一路過關斬將挺進到4強賽，也確定銅牌保底，不過今天4強賽黃筱雯的對手為去年巴黎奧運銅牌得主林愛智，賽前也被預期將會是一場激戰。

第一回合佔有身材優勢的黃筱雯伺機而動，在林愛智的猛攻下不斷尋找機會進行反擊，並且多次形成有效打擊，首回合打完也獲得5名裁判一致認可取得5：0領先。

第二回合林愛智持續進逼，不過不但沒有討到便宜，還硬吃了黃筱雯幾記直拳與勾拳，讓黃筱雯在兩回合打完依舊保持5：0領先；大幅落後的林愛智在最終回合雖然試圖挽回頹勢，但黃筱雯並未給她太多反擊機會，最終在三回合都獲得5位裁判10分判決下，以5：0取勝，金牌戰將對上21歲的美國年輕好手佩雷茲（Yoseline Perez）。