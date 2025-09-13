快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

拳擊／一路壓制巴黎奧運銅牌 黃筱雯晉級世錦賽金牌戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國女子拳擊好手黃筱雯。記者侯永全／攝影
我國女子拳擊好手黃筱雯。記者侯永全／攝影

我國女子拳擊好手黃筱雯，今天在英國利物浦舉行的世界拳擊錦標賽女子54公斤級4強賽中，遭遇去年巴黎奧運奪銅的南韓女將林愛智，在三個回合都佔盡優勢的情況下，黃筱雯最終也以5：0取勝，挺進到金牌戰，將繼續力拚獎牌成色升級。

黃筱雯今年在世界拳擊組織首度舉辦的世錦賽中一路過關斬將挺進到4強賽，也確定銅牌保底，不過今天4強賽黃筱雯的對手為去年巴黎奧運銅牌得主林愛智，賽前也被預期將會是一場激戰。

第一回合佔有身材優勢的黃筱雯伺機而動，在林愛智的猛攻下不斷尋找機會進行反擊，並且多次形成有效打擊，首回合打完也獲得5名裁判一致認可取得5：0領先。

第二回合林愛智持續進逼，不過不但沒有討到便宜，還硬吃了黃筱雯幾記直拳與勾拳，讓黃筱雯在兩回合打完依舊保持5：0領先；大幅落後的林愛智在最終回合雖然試圖挽回頹勢，但黃筱雯並未給她太多反擊機會，最終在三回合都獲得5位裁判10分判決下，以5：0取勝，金牌戰將對上21歲的美國年輕好手佩雷茲（Yoseline Perez）。

拳擊 黃筱雯 利物浦 世錦賽

延伸閱讀

拳擊女王陳念琴世錦賽獲女子65公斤銅牌 邱臣遠恭賀：新竹之光

歐錦賽／4強賽攜手華格納飆48分退芬蘭 施羅德：我們不是來拿銀牌

歐錦賽／僅讓字母哥拿12分 土耳其大勝希臘26分晉級金牌戰

拳擊世錦賽／陳念琴銅牌作收 黃筱雯晚間出戰林愛智

相關新聞

桌球／遭王楚欽直落四 林昀儒吞對戰4連敗無緣4強

WTT冠軍賽澳門站今天展開單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第2名的中國大陸王楚欽，最終以6：11、9：11、12...

拳擊／一路壓制巴黎奧運銅牌 黃筱雯晉級世錦賽金牌戰

我國女子拳擊好手黃筱雯，今天在英國利物浦舉行的世界拳擊錦標賽女子54公斤級4強賽中，遭遇去年巴黎奧運奪銅的南韓女將林愛智...

香港羽賽／遭對手化解3局點 周天成不敵拉克什亞．森無緣爭金

BWF超級500的香港羽球公開賽，我國最後希望男單一哥周天成在4強賽遭遇世界排名第20名的拉克什亞．森（Lakshya ...

台維斯盃／曾俊欣主場守勝扳平戰局 盧彥勳肯定兩球員表現

2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰，今天在台北網球中心點燃戰火，在首日的兩點單打賽事中，中華隊靠著一哥曾俊欣在男...

台維斯盃／曾俊欣奪主場首勝　助台灣首日扳平挪威

在台灣舉行的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級，中華隊首日與挪威戰成1比1平手，其中「單打一哥」曾俊欣勇奪台維斯盃主...

Panasonic台北城市路跑明登場 吉川美香今現身分享備賽心得

2025 Panasonic台北城市路跑賽將於明天在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。