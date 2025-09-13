香港羽賽／遭對手化解3局點 周天成不敵拉克什亞．森無緣爭金

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣羽球一哥周天成。圖／歐新社
台灣羽球一哥周天成。圖／歐新社

BWF超級500的香港羽球公開賽，我國最後希望男單一哥周天成在4強賽遭遇世界排名第20名的拉克什亞．森（Lakshya Sen），周天成在先丟首局後，第二局遭對手連續化解3個局點，最終拉克什亞．森還打出幸運翻網球終結比賽，以23：21、23：21擊敗周天成，挺進冠軍賽。

相差11歲的周天成與拉克什亞．森，過去曾6度交手，周天成雖然拿下其中4勝，但去年巴黎奧運周天成就是在8強賽不敵拉克什亞．森，無緣4強。

雙方今天再度碰頭，首局賽事拉克什亞．森一路保持領先，不過周天成一路追到19：19，但關鍵時刻卻出現吊球掛網失誤，讓拉克什亞．森取得局點，最終拉克什亞．森也以23：21先下一城。

第二局周天成則是一路保持領先，甚至以20：17取得3個局點，但關鍵時刻拉克什亞．森卻展現強大韌性，不僅化解周天成3個局點，還成功靠著一記幸運翻網球終結比賽，以23：21搶下金牌戰門票。

