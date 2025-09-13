台維斯盃／曾俊欣主場守勝扳平戰局 盧彥勳肯定兩球員表現

2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰，今天在台北網球中心點燃戰火，在首日的兩點單打賽事中，中華隊靠著一哥曾俊欣在男單第二點賽事以6：1、6：1直落二擊敗世界排名第246名的杜拉索維奇（Viktor Durasovic），為中華隊追到1：1平手。

這次台維斯盃我國男子好手再度精銳盡出，由昔日網球一哥盧彥勳再度執掌兵符，包括曾俊欣、吳東霖、莊吉生、何承叡、黃琮豪等好手都再度參賽，其中首日的兩點單打，我國也派出吳東霖和曾俊欣把關。

其中首點的吳東霖面對挪威年輕「重砲」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）在苦戰3盤後遭到逆轉吞敗，但第二點的曾俊欣碰上排名有一段落差的杜拉索維奇，則是僅花55分鐘就以6：1、6：1直落二擊敗對手，讓兩隊在首日打完戰成1：1平手。

對於首日打完與挪威戰成平手，總教練盧彥勳賽後也肯定今天出賽的兩位球員表現，並直言首點的吳東霖未能贏球相當可惜，但球員本身一定更希望能拿下勝利，「他這季起伏比較多一點，如果能夠拿下這一場，對於他的幫助一定很大，可惜最後身體出現一點狀況，在高強度的比賽中，這一點點的差距就可能會決定勝負。」

至於成功守衛主場的曾俊欣則表示，過去自己在台北網球中心輸過不少比賽，很高興今天終於在主場守下勝利，也感謝盧彥勳和日本體能教練的協助，讓他在過去兩周調整出不錯狀態，也找到在這座球場打球的感覺，成為取勝關鍵。

而明天的第三點雙打，中華隊也預計照原定計畫由何承叡搭檔莊吉生出擊，最後兩點則有可能讓曾俊欣和吳東霖繼續提拍上陣關門，希望將勝利留下。