快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

台維斯盃／曾俊欣主場守勝扳平戰局 盧彥勳肯定兩球員表現

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣擊敗挪威杜拉索維奇，幫助中華隊首日打完與挪威戰成1：1平手。圖／中華民國網球協會提供
曾俊欣擊敗挪威杜拉索維奇，幫助中華隊首日打完與挪威戰成1：1平手。圖／中華民國網球協會提供

2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰，今天在台北網球中心點燃戰火，在首日的兩點單打賽事中，中華隊靠著一哥曾俊欣在男單第二點賽事以6：1、6：1直落二擊敗世界排名第246名的杜拉索維奇（Viktor Durasovic），為中華隊追到1：1平手。

這次台維斯盃我國男子好手再度精銳盡出，由昔日網球一哥盧彥勳再度執掌兵符，包括曾俊欣、吳東霖莊吉生、何承叡、黃琮豪等好手都再度參賽，其中首日的兩點單打，我國也派出吳東霖和曾俊欣把關。

其中首點的吳東霖面對挪威年輕「重砲」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）在苦戰3盤後遭到逆轉吞敗，但第二點的曾俊欣碰上排名有一段落差的杜拉索維奇，則是僅花55分鐘就以6：1、6：1直落二擊敗對手，讓兩隊在首日打完戰成1：1平手。

對於首日打完與挪威戰成平手，總教練盧彥勳賽後也肯定今天出賽的兩位球員表現，並直言首點的吳東霖未能贏球相當可惜，但球員本身一定更希望能拿下勝利，「他這季起伏比較多一點，如果能夠拿下這一場，對於他的幫助一定很大，可惜最後身體出現一點狀況，在高強度的比賽中，這一點點的差距就可能會決定勝負。」

至於成功守衛主場的曾俊欣則表示，過去自己在台北網球中心輸過不少比賽，很高興今天終於在主場守下勝利，也感謝盧彥勳和日本體能教練的協助，讓他在過去兩周調整出不錯狀態，也找到在這座球場打球的感覺，成為取勝關鍵。

而明天的第三點雙打，中華隊也預計照原定計畫由何承叡搭檔莊吉生出擊，最後兩點則有可能讓曾俊欣和吳東霖繼續提拍上陣關門，希望將勝利留下。

曾俊欣 吳東霖 盧彥勳 莊吉生 黃琮豪 台維斯盃

延伸閱讀

台維斯盃／曾俊欣奪主場首勝　助台灣首日扳平挪威

U18世界盃棒球賽程、比分與戰績表 美日爭冠中華隊季軍戰再碰韓國

U18世界盃／中華隊13日迎戰日本 先發投手二刀張乙安

中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

相關新聞

桌球／遭王楚欽直落四 林昀儒吞對戰4連敗無緣4強

WTT冠軍賽澳門站今天展開單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第2名的中國大陸王楚欽，最終以6：11、9：11、12...

台維斯盃／曾俊欣主場守勝扳平戰局 盧彥勳肯定兩球員表現

2025台維斯盃世界一級賽事台灣與挪威之戰，今天在台北網球中心點燃戰火，在首日的兩點單打賽事中，中華隊靠著一哥曾俊欣在男...

台維斯盃／曾俊欣奪主場首勝　助台灣首日扳平挪威

在台灣舉行的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級，中華隊首日與挪威戰成1比1平手，其中「單打一哥」曾俊欣勇奪台維斯盃主...

Panasonic台北城市路跑明登場 吉川美香今現身分享備賽心得

2025 Panasonic台北城市路跑賽將於明天在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別...

花蓮運動賽事取消又一椿！ 「96自転車花東站」被迫喊卡 公路局喊冤

原訂下月舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，因未獲路權緊急喊停，引發民怨，不料同樣情況也發生在教師節連假登場的自行車賽事「...

香港羽賽／遭韓悅逆轉 林湘緹苦戰3局吞敗無緣爭金

BWF超級500的香港羽球公開賽今天展開4強賽程，我國女單好手林湘緹今天遭遇第二種子的中國大陸的名將韓悅，最終以21：1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。