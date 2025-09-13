台維斯盃／曾俊欣奪主場首勝　助台灣首日扳平挪威

快訊

中央社／ 台北13日電
曾俊欣。 路透
在台灣舉行的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級，中華隊首日與挪威戰成1比1平手，其中「單打一哥」曾俊欣勇奪台維斯盃主場首勝，他表示心情非常興奮。

台維斯盃世界一級採5點3勝制，手握主場優勢的台灣隊在台北市網球中心迎戰實力不俗的挪威，獲勝者將取得2026世界組總決賽資格戰的門票，在今天首日賽事進行前兩點的單打。

中華隊首點派出吳東霖打頭陣，迎戰19歲挪威新星謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），雖然在首盤以6比4拔得頭籌，沒想到接連以3比6、4比6落敗，無緣替台灣隊先馳得點，所幸第2點單打的曾俊欣展現宰制力，以2個6比1輕取杜拉索維奇（Viktor Durasovic），幫助中華隊扳平戰局。

去年面對波士尼亞-赫塞哥維納2點單打落敗，到如今終於解鎖台維斯盃主場首勝，曾俊欣賽後接受媒體聯訪時表示心情非常興奮，並提到雖然比分很懸殊，不過其實在準備、心態上都是一種考驗，尤其尚未在主場取勝的坎一直埋藏在心中，「一開始有點僵硬，沒有完全放開，後面才愈打愈順。」

曾俊欣特別感謝團隊的所有人，前兩週與總教練盧彥勳、其他選手一起訓練，慢慢抓到運用優勢感覺，打出個人最佳狀態，「各方面發揮都還不錯，但明天還有1場比賽，仍不能輕敵。」

吳東霖自評整體發揮不錯，有打出屬於自己風格，加上現場非常多球迷應援提供很多動力，只是前幾天腸胃有點出狀況，導致體力比較早下滑，他強調稍後會好好恢復，積極準備明天賽事，「不管對手是誰，就一分一分努力打。」

盧彥勳則提到，還是得到賽事第2天才能決勝負，代表兩隊都還有機會，將透過今天晚上調整選手狀態，並對吳東霖、曾俊欣表現給予肯定，「希望能把勝利留在台灣。」

