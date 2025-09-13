桌球／遭王楚欽直落四 林昀儒吞對戰4連敗無緣4強

WTT冠軍賽澳門站今天展開單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第2名的中國大陸王楚欽，最終以6：11、9：11、12：14、10：12敗下陣來，無緣4強，也苦吞對戰4連敗。

林昀儒這次澳門公開賽連續兩輪都擊敗法國選手取勝，包括首輪拍退勒布朗兄弟的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），第二輪則是擊退法國戈齊（Simon Gauzy）。

而今天的8強賽林昀儒則是對上世界排名第2名的王楚欽，雙方過去12度交手林昀儒僅拿下3勝，最近一次贏球已經是2023年的WTT冠軍賽法蘭克福戰4強，今年則是在亞洲盃與世錦賽都吞下敗仗，處在對戰3連敗。

而今天開賽王楚欽就打出4：0攻勢，儘管林昀儒調整後連追3分，但王楚欽在首局仍是掌握較多攻勢，並以11：6先下一城，第二局前段林昀儒雖然一度取得領先，但王楚欽在回穩後成功反超前，並以11：9再拿一局，取得2：0領先。

第三局林昀儒開賽雖然一度落後，但局中卻是打出7：2的攻勢一口氣追到9：9平手，關鍵時刻林昀儒雖出現側身正手揮空的狀況，讓王楚欽取得局點，但接下來兩人也展開一來一往的激戰，最終王楚欽還是以14：12搶下聽牌優勢。

第四局王楚欽乘勝追擊開局就拉開差距，不過林昀儒不斷將差距縮小，甚至化解了王楚欽前兩個賽末點，但最終王楚欽仍是以12：10直落四晉級到男單4強。