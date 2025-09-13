Panasonic台北城市路跑明登場 吉川美香今現身分享備賽心得

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Panasonic今年特別邀請前前日本長跑國手吉川美香與跑者進行5公里Shakeout Run和心得分享。圖／Panasonic提供
Panasonic今年特別邀請前前日本長跑國手吉川美香與跑者進行5公里Shakeout Run和心得分享。圖／Panasonic提供

2025 Panasonic台北城市路跑賽將於明天在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的教練吉川美香遠從日本來台，於賽前一天與跑者進行5公里Shakeout Run，並在活動現場近距離互動、交流備賽心得，為參賽者注入滿滿能量。

在交流會上，知名運動主持人田鴻魁與教練吉川美香共同登台，透過親身經歷鼓勵跑者，場面熱絡且充滿啟發。吉川美香回顧自己從小學開始比賽，因不服輸而努力訓練，拿下第一名並從此愛上跑步，認為跑步是一件非常有趣的事，可以帶來愉悅和興奮的情緒；而談及持續跑下去的動力時，她表示，在職業隊時參與國際級賽事的寶貴經驗，都是讓她繼續努力的動力來源。

而現在退役後吉川美香也時常透過旅跑感受世界各地的城市生活，體驗跑步的無窮魅力；針對跑者們最關心的備賽問題，她也毫不藏私地分享訓練經驗，建議跑者們在賽前兩周開始進行碳水與水份的攝取管理，並保持心態放鬆，避免過度訓練，才能以最佳狀態迎接比賽。

此外，跑者們也相當好奇，田鴻魁和吉川教練是如何平衡家庭、工作以及跑步三者之間的關係？田鴻魁笑著說：「只要在人生的不同階段確定優先順序，妥善分配時間，就能找到最適合自己的生活節奏。」

隨著交流會進入尾聲，吉川美香也談到了她對台灣的第一印象，她對台北街道的風貌與跑者的熱情深感驚喜與感動，也期盼透過這次賽事，能促進台日之間更深層次的跑步文化交流。值得一提的是，吉川美香也將參加本次12.5公里競賽組，屆時將與眾多跑者一同並肩奔跑。

Panasonic今年再次號召超過萬名跑者齊聚總統府凱道前，實踐「想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！」的核心理念。作為長期推動智慧節能與綠色生活的企業，Panasonic透過路跑活動倡導健康與永續的生活方式，邀請全民一同以行動為自己，也為地球邁開美好的每一步。

