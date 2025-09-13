花蓮運動賽事取消又一椿！ 「96自転車花東站」被迫喊卡 公路局喊冤

原訂下月舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，因未獲路權緊急喊停，引發民怨，不料同樣情況也發生在教師節連假登場的自行車賽事「96自転車花東站」，主辦單位昨天發聲明，雖取得縣府道路交安聯席會報同意，但近日公路局要求更改路線或延期，只好取消。公路局表示，連假車流量大，並非刻意刁難。

2025「96自転車花東站」由台灣96自行車協會主辦，將於27、28日舉行，賽事橫跨花東兩縣，行經花蓮縣193縣道、台11丙線、台11線、台9線等路段。

主辦單位昨天發出聲明，表示5月15日提送交通維持計畫、6月26日由花蓮縣警局交通隊邀請相關單位召開審查會議，當天公路局東區養護工程分局人員列席，對活動路線等未提出異議及連假改期建議，7月30日獲花蓮縣道路交通安全聯席會報同意辦理，會議中東區養護分局也沒提出因連假改期之建議，才開放選手報名。

聲明稿表示，9月11日突接獲東區養護分局函文，賽事逢教師節假期，可能影響道路交通安全，要求變更賽事路線或另擇期辦理。因距離賽事只剩10個工作天，作業時間窘迫，且變更恐造成選手困擾，為將選手權益影響降到最低，決定取消並全額退費。

連同下月11日舉辦的洄瀾鐵人三項，花東近日已有兩場大型體育賽事因路權問題被迫取消，不少網友留言「太遺憾了」，也有網友憂心，是否以後連假就不能舉辦類似的體育賽事？將影響運動觀光發展。

東區養護分局今天說明，兩項賽事的主辦單位過去申請路權都曾核准，連假車流量大，是重點疏運時段，依過往審核原則，若申請在連假舉辦都會勸導避開省道，或另擇期辦理，也都有宣導，並非刁難。