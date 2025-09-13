BWF超級500的香港羽球公開賽今天展開4強賽程，我國女單好手林湘緹今天遭遇第二種子的中國大陸的名將韓悅，最終以21：14、19：21、19：21遭到逆轉，無緣爭金。

世界排名第24名的林湘緹，在日前澳門公開賽就曾打進到4強賽，本周轉戰香港公開賽再度一路過關斬將，包括8強賽擊敗日本名將宮崎友花，挺進到4強賽。

今天4強賽林湘緹則是對上世界排名第3名的韓悅，雙方過去3度交手林湘緹以1勝2敗屈居下風，不過今天雙方再度交手，林湘緹在首局就打出強勢開局，在一路領先的情況下以21：14先下一城；第二局林湘緹一度取得11：5的大幅領先，但下半局韓悅急起直追，並靠著一波6：0攻勢逆轉戰局，並以21：19扳平。

決勝局，林湘緹一度以11：8領先進入技術暫停，不過韓悅仍是一路緊咬比分，甚至在局末反超前比數，以21：19搶下冠軍賽門票。