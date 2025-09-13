快訊

拳擊女王陳念琴世錦賽獲女子65公斤銅牌 邱臣遠恭賀：新竹之光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「拳擊女王」陳念琴今天在世界拳擊錦標賽女子65公斤級賽事中勇奪銅牌，再次為台爭光，代理市長邱臣遠第一時間表達祝賀，並祝福她持續締造佳績。圖／市府提供
「拳擊女王」陳念琴今天在世界拳擊錦標賽女子65公斤級賽事中勇奪銅牌，再次為台爭光，代理市長邱臣遠第一時間表達祝賀，並祝福她持續締造佳績。圖／市府提供

「為夢想揮拳，為台灣奪銅！」新竹子弟、同時是新竹市青年事務委員會學者專家代表的「拳擊女王」陳念琴，今天在世界拳擊錦標賽女子65公斤級賽事中勇奪銅牌，再次為台爭光。陳念琴曾於2018年世錦賽奪金、2024年巴黎奧運摘銅，如今在世錦賽中再獲銅牌，展現堅強實力。代理市長邱臣遠第一時間表達祝賀，並祝福她持續締造佳績。

邱臣遠表示，新竹市不僅是科技城市，更是運動國手培育之都！遠見雜誌公布2025運動城市排行榜，竹市二度蟬聯「基層運動選手訓練站培訓選手數」一般縣市組冠軍。此外，市府近年持續挹注資源，積極優化與整建運動場館，更超前規畫2028年全國中等學校運動會，並於年度預算中增加體育經費，盼獲議會支持，共同打造完善的運動環境，培育更多優秀選手。

勞青處表示，市府重視青年，於2023年完成青年事務委員會改制，包含放寬青年代表年齡、提高青年代表人數與比例，並增加會議頻率，期盼與青年共同打造更具前瞻性的友善城市。而第4屆青年事務委員會於今年7月1日成立，市府特別邀請陳念琴擔任學者專家代表，以運動員的視角帶來跨域思維。

勞青處指出，市府以實際行動力挺運動選手，今年元旦升旗典禮的開場表演，安排踢踏舞團向運動好手致敬，並邀請陳念琴領唱國歌。去年，她勇奪2024巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌，是竹市第一面奧運拳擊獎牌，市府特地舉辦英雄見面會，讓市民共享榮耀與喜悅，也希望大家持續為選手們加油打氣。

