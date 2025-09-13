拳擊世錦賽／陳念琴銅牌作收 黃筱雯晚間出戰林愛智

我國女子拳擊好手陳念琴，今天凌晨在英國利物浦舉行的世界拳擊錦標賽女子65公斤級4強賽中，面對烏茲別克選手哈米多娃（Navbahor Hamidova），經過三回合激戰後以2：3惜敗，不過仍拿下一面銅牌，也是她在拳擊國際新組織世界拳擊聯盟（WB）所舉辦的世錦賽中所拿下的第一面獎牌。

陳念琴過去在國際拳總（AIBA）所舉辦的世錦賽中，曾於2018年和2016年拿下1金、1銅，在WB於去年接手並於今年舉辦首屆世錦賽後，陳念琴與我國其他好手都是第一次參賽，而日前她與黃筱雯也相繼闖進到4強賽，確定銅牌保底。

而今天凌晨4強賽，陳念琴的對手則是去年巴黎奧運就曾交手過的哈米多娃，當時陳念琴以5：0取勝晉級到4強賽，不過雙方今天再度碰頭卻打得相當激烈，首回合哈米多娃甚至還佔得上風。

儘管後兩回合陳念琴不斷主動出擊，在分數上慢慢追上哈米多娃，但最終仍是以2：3敗下陣來，以銅牌成績作收，至於我國另外一名好手黃筱雯則將在今天晚間7點45分於女子54公斤級4強賽登場，出戰去年巴黎奧運銅牌得主、南韓林愛智。