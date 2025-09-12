香港羽賽／苦戰3局拍退20歲印尼新星 周天成挺進4強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球「台灣一哥」周天成。歐新社資料照
羽球「台灣一哥」周天成。歐新社資料照

BWF超級500的香港羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天晚間在8強賽遭遇世界排名第22名的20歲印尼小將法漢（Alwi Farhan），上演雙方生涯的首度對決，最終周天成就以22：20、16：21、21：14勝出，挺進到4強賽。

首局周天成在比賽前段一路保持領先，並且以11：7進入技術暫停，不過下半局法漢展開反撲，一口氣追到12：12平手，該局後段兩人也展開激烈拉鋸，儘管周天成一度先取得局點，但卻遭到法漢化解，並且靠著法漢回擊掛網與出界，以22：20先下一城。

不過第二局法漢也展開反撲，在一路壓至周天成的情況下，以21：16扳平戰局，決勝局周天成在比賽前段重新調整後，以11：9領先進入技術暫停，暫停過後周天成更是持續將領先擴大，最終以21：14勝出，明天4強賽將遭遇印度拉克什亞．森（Lakshya Sen）。

除了周天成外，我國女單好手林湘緹今天8強賽則是拍落日本名將宮崎友花，繼去年南韓公開賽後再度挺進到超級500賽的準決賽，並將遭遇中國大陸名將韓悅。

