長年為體壇出錢出力卻遭年齡歧視 運動部肯定葉政彥多年付出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉政彥一路在基層與國家隊的選手培育經費上大力支持。圖／中華民國體育總會提供
葉政彥一路在基層與國家隊的選手培育經費上大力支持。圖／中華民國體育總會提供

部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，其中長期為國內體壇出錢出力的中華民國體育總會會長葉政彥更遭點名，在體育圈人士大力聲援後，運動部也在今天透過聲明肯定葉政彥長年在基層與國家隊培育、推動全民運動的付出。

運動部聲明如下：

有媒體報導台灣體壇高齡長老盤據，更點名全國體總葉政彥會長，運動部表示，葉政彥會長長期關注體育事務，平時對選手照顧不遺餘力，運動部肯定及感謝葉政彥會長多年來在基層與國家隊培育、推動全民運動的付出。

運動部對於社會關切的議題將全力推動改革，然而推動改革不應受限於年齡，未來將傾聽各界意見，也呼籲外界停止年齡歧視，攜手以選手照顧與全民運動發展為核心，共同推動體育環境健全發展。

運動部

