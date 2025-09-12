長年為體壇出錢出力卻遭年齡歧視 運動部肯定葉政彥多年付出

部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，其中長期為國內體壇出錢出力的中華民國體育總會會長葉政彥更遭點名，在體育圈人士大力聲援後，運動部也在今天透過聲明肯定葉政彥長年在基層與國家隊培育、推動全民運動的付出。

運動部對於社會關切的議題將全力推動改革，然而推動改革不應受限於年齡，未來將傾聽各界意見，也呼籲外界停止年齡歧視，攜手以選手照顧與全民運動發展為核心，共同推動體育環境健全發展。