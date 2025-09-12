高校盃電競賽開放報名 打造年輕選手追夢舞台

快訊

中央社／ 台北12日電

高校盃電競錦標賽即日起正式開放報名，截止日為10月12日，賽事項目包含「傳說對決」、「特戰英豪」，獎金與獎品總價值超過新台幣60萬元，鼓勵年輕選手追夢。

由中華民國電子競技運動協會主辦的高校盃電競錦標賽，專為全台高中職學生打造，去年共吸引107所學校、145支隊伍參賽，展現電競在青少年族群中超高人氣。

今年高校盃電競錦標賽邁入第5屆，競爭更為激烈，賽事項目包含「傳說對決」、「特戰英豪」，預計於10月12日報名截止，線上賽程從11月1日至12月7日展開，決賽則於12月18、19日在華山文化創意產業園區登場，並準備總價值超過60萬元的獎金與獎品。

電競協會指出，高校盃不僅是電競對戰的舞台，同時納入教育部「運動成績優良學生甄試升學資格賽事」，讓年輕選手在追夢的同時，也能在升學之路上多元發展；而且賽事執行團隊將由電競相關科系學生參加，將課堂所學實際應用於大型賽事，累積寶貴的實戰經驗，為未來職涯鋪路。

電競項目一直受到年輕一代的喜愛，加上近期運動部正式掛牌成立，電競協會秘書長余錦亮接受中央社記者採訪時透露，相信在運動部長李洋的帶領下，能讓台灣體育環境更有力量，期待電競也能在這股浪潮中找到更大舞台，與所有運動一起發光。

