體操／巴黎世界盃挑戰賽 唐嘉鴻、李智凱秀新動作

在法國巴黎舉行的體操世界盃挑戰賽明天登場，台灣男子好手李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然等人參賽；拿下巴黎奧運銅牌的唐嘉鴻透露，之前練習狀態不錯，有機會的話會嘗試新動作。

巴黎體操世界盃挑戰賽將於9月13、14日登場，「亞洲貓王」唐嘉鴻相隔3個月後再度出賽。

唐嘉鴻接受中央社記者訪問時表示，從7月底到8月中，在日本移地訓練將近3週，「我覺得整體的狀態都提升不少，日籍釘宮教練給我的菜單蠻全面，幾乎什麼項目都有練到。」

唐嘉鴻提到，在日本的移地訓練有點偏向全能的訓練，6項都有菜單和課表，所以現在整個身體狀態還不錯。

不過，唐嘉鴻還是只參加巴黎體操世界盃挑戰賽的單槓項目，他笑說：「現階段還是先以單項為主，全能的部分還沒有練到位，可能10月全運會的時候才會試試看。」

唐嘉鴻也透露，練習的時候有加入一些新的難度動作，雖然成功率不算太高，還是會想要在比賽中使用看看，「不過還是得看整個比賽的過程，還有當時身體狀況而定。」

去年無緣巴黎奧運的「鞍馬王子」李智凱，經歷開刀休養後，在今年5月復出，同樣在相隔4個月後再度出賽。

由於奧運新週期對於鞍馬的給分方式改變，讓李智凱以往拿手的「湯瑪士迴旋」受到限制，這次他也會在這場比賽中加入新動作，看看國際裁判的反應如何。