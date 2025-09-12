TPVL／台中連莊三外援各有秘密武器 啦啦隊小魔女也首度亮相

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台中連莊男排將於10月4日迎接主場開幕戰。記者劉肇育／攝影
台灣職業排球聯盟元年即將開打，熱身賽更將在下周末於北市大天母校區體育館點燃戰火，而今天台中連莊也舉辦開季記者會，全體成員以及新成軍的啦啦隊小魔女也首度亮相，總教練陳品丞在今天指出，儘管球隊幾名外援加入時間較晚，汪秉勳也剛從中華隊歸隊，但目前準備狀態已經達到8成。

曾在企業排球聯賽締造3連霸的台中連莊，本季轉戰職業排球舞台，成為TPVL四支元老球隊之一，且陣中除了有「黃金左手」吳宗軒、快攻手汪秉勳、企排「得分王」施琅續留坐鎮，本季再補進兩位強力外援，包括2014年亞運最佳舉球員泰國的薩蘭迪以及蒙古聯賽冠軍MVP漢佳，同時還延攬「黃金世代」自由球員蘇厚禎，攻防全面升級。

總教練陳品丞指出，儘管球隊洋將直到9月初才全數報道，汪秉勳也從中華隊歸隊，但團隊調整狀況已經達到8成，在昨天他們也與台鋼天鷹進行了友誼賽，也看到了一些不足之處，但對於TPVL元年賽季以及下周的熱身賽已經完全做好準備。

對於連莊新賽季將展現的球風，陳品丞也表示，連莊在他執掌兵符前就已經是一支相當成熟的球隊，也一直朝著職業的方向在邁進，幾名補進的洋將也各具特色，來自泰國的薩蘭迪雖然年紀較大，但手法變化多端、隱蔽性高，將是一個觀賞性非常高的球員，至於漢佳更不只是一個單純的攻擊手，進攻手段全面，都是球迷可以期待的部分，「熱身賽時我們就不會藏招了，希望讓球迷看到我們打球後，有一種『原來是這種感覺』的心情。」

至於隊長張昀亮也表示，昨天是團隊第一次以完整陣容與另外一支職業隊進行交手，這也讓他們對於即將到來的賽季感到非常期待，而今天連莊啦啦隊小魔女也首度亮相，張昀亮說：「過去要看啦啦隊只有在職棒、職籃，現在排球也有了，希望能讓球迷的觀賽意願再拉高，有更多人進場觀看。」

連莊男排啦啦隊小魔女今天首度亮相。記者劉肇育／攝影
台中連莊男排將於10月4日迎接主場開幕戰。記者劉肇育／攝影
