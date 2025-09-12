TPVL／台中連莊隊記者會秀戰力 主力吳宗軒拚留下冠軍

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將於9月底開打，球隊之一的台中連莊今天舉行開季記者會，主力球員「黃金左手」吳宗軒說，新聯盟、新賽季，大家都非常期待，會努力留下冠軍。

TPVL由台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊及台鋼天鷹4支球隊組成。每隊將征戰48場例行賽，季後賽首輪採3戰2勝，最後的總冠軍賽則採5戰3勝制，整個賽季最晚預計於6月上旬落幕。

依照TPVL規定，每隊單場可派出4名洋將，將大幅提升對戰的可看性。

連莊排球隊過往曾在企業排球聯賽締造過3連霸壯舉，加入TPVL後，和台中市政府冠名合作，取名台中連莊，主場將在台灣體育運動大學體育館。

台中連莊主力球員之一的攻擊手吳宗軒，在接受媒體聯訪時表示，這是一個新的聯盟、全新的舞台，加上場上可以有4個洋將，比賽強度勢必會提高很多，對本土球員來說，也是很好的歷練。

隊長張昀亮提到，職業聯盟的賽季更長、場次更多，所以球員在休兵期間都有好好調整身體狀態，希望能應付漫長球季拿出好表現。

台中連莊也展現出職業隊的高度，重金找來3名韓籍啦啦隊員廉世彬、高佳彬、金吉娜加盟組成「LittleWitches小魔女」啦啦隊。

吳宗軒笑說：「以往啦啦隊只能在棒球場看得到，現在我們也有了，感覺有更多後援的力量，不過球員還是會專注在球場上，把比賽打好才會有更多球迷進場。」