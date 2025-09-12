快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

TPVL／台中連莊隊記者會秀戰力 主力吳宗軒拚留下冠軍

中央社／ 台北12日電
台灣職業排球聯盟（TPVL）元年即將開打，球隊之一的台中連莊12日舉行開季記者會，展現奪冠企圖心。中央社
台灣職業排球聯盟（TPVL）元年即將開打，球隊之一的台中連莊12日舉行開季記者會，展現奪冠企圖心。中央社

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將於9月底開打，球隊之一的台中連莊今天舉行開季記者會，主力球員「黃金左手」吳宗軒說，新聯盟、新賽季，大家都非常期待，會努力留下冠軍。

TPVL由台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊及台鋼天鷹4支球隊組成。每隊將征戰48場例行賽，季後賽首輪採3戰2勝，最後的總冠軍賽則採5戰3勝制，整個賽季最晚預計於6月上旬落幕。

依照TPVL規定，每隊單場可派出4名洋將，將大幅提升對戰的可看性。

連莊排球隊過往曾在企業排球聯賽締造過3連霸壯舉，加入TPVL後，和台中市政府冠名合作，取名台中連莊，主場將在台灣體育運動大學體育館。

台中連莊主力球員之一的攻擊手吳宗軒，在接受媒體聯訪時表示，這是一個新的聯盟、全新的舞台，加上場上可以有4個洋將，比賽強度勢必會提高很多，對本土球員來說，也是很好的歷練。

隊長張昀亮提到，職業聯盟的賽季更長、場次更多，所以球員在休兵期間都有好好調整身體狀態，希望能應付漫長球季拿出好表現。

台中連莊也展現出職業隊的高度，重金找來3名韓籍啦啦隊員廉世彬、高佳彬、金吉娜加盟組成「LittleWitches小魔女」啦啦隊。

吳宗軒笑說：「以往啦啦隊只能在棒球場看得到，現在我們也有了，感覺有更多後援的力量，不過球員還是會專注在球場上，把比賽打好才會有更多球迷進場。」

延伸閱讀

超犀利趴14全公開！日本唯一代表嗨翻 五月天備好金排球

獨／余祥銓現身球場當轉播攝影師 與啦啦隊近距離接觸

TPVL／昔日戰友變對手 陳建禎喊話奪冠、劉鴻敏期待對決

中職／228洋將規定真的該廢了！羅力條款跟中職FA年限應下修

相關新聞

TPVL／台中連莊三外援各有秘密武器 啦啦隊小魔女也首度亮相

台灣職業排球聯盟元年即將開打，熱身賽更將在下周末於北市大天母校區體育館點燃戰火，而今天台中連莊也舉辦開季記者會，全體成員...

TPVL／台中連莊隊記者會秀戰力 主力吳宗軒拚留下冠軍

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將於9月底開打，球隊之一的台中連莊今天舉行開季記者會，主力球員「黃金左手」吳宗軒說，新聯...

台維斯盃／超過500天才傷癒復出 莊吉生復健太痛一度想放棄

克服傷勢重返職業網球賽場的台灣名將莊吉生，即將代表台灣征戰台維斯盃世界一級，他坦承受傷期間一度想放棄，因復健過程太痛了，...

台維斯盃／中華隊主場戰挪威 總教練盧彥勳喊勝利留台灣

台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級，將於13、14日在台北市網球中心登場，身為地主的台灣將迎戰挪威，總教練盧彥勳今天...

運動部／李洋與昔日戰友李智凱、楊勇緯相見 輕便現身沒架子

運動部首位部長李洋今天前往國訓中心，與昔日奧運同伴「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱碰面並交換意見，實現傾聽選手和教練聲音的承諾。 運動部9月9日正式揭牌，李洋新官上任行程滿檔，今天運動部發

香港羽賽／林湘緹擊垮宮崎友花晉4強 教練：正兌現經驗紅利

台灣羽球女子單打好手林湘緹，今天在BWF香港羽球公開賽8強，以21比13、9比21、21比14擊敗世界第9的「日本小可愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。