台維斯盃／超過500天才傷癒復出 莊吉生復健太痛一度想放棄

克服傷勢重返職業網球賽場的台灣名將莊吉生，即將代表台灣征戰台維斯盃世界一級，他坦承受傷期間一度想放棄，因復健過程太痛了，不過抱著證明自己的心態，終於如願回到球場。

已經年滿36歲的莊吉生，去年不慎滑倒傷到髖關節，導致必須動刀治療，等待超過500天才終於回到賽場，並於世界職業網球協會（ATP）上海挑戰賽拿到男雙亞軍，替復出之路踏出重要一步；如今更準備披上台灣隊戰袍，參加台維斯盃世界一級迎戰挪威。

莊吉生今天出席抽籤儀式接受媒體聯訪時透露，其實在受傷期間一度想要放棄，因為復健過程真的太痛了，加上每天都要治療，難免會萌生「不要打是不是就不會這麼痛」的想法；但他認為，很多選手也都有開刀回歸的經驗，讓他下定決心督促自己克服，「撐過這段路很困難。」

自評身體狀況還不錯，莊吉生笑說，很興奮回到台灣打台維斯盃，畢竟受傷前最後1場比賽正是台維斯盃。而首度搭檔25歲「雙打一哥」何承叡，莊吉生認為，小老弟充滿熱情與活力，平時練球也很認真，經過這幾天的配合訓練，應該會擦出不一樣的火花。

日前才解鎖美國網球公開賽雙打首勝的何承叡也提到，與莊吉生搭配感覺很棒，尤其兩人的強項不太相同，能起到互補效果，「我是靠發球、強勢進攻，他則有不錯的接發球跟經驗，期待在場上呈現出來。」