運動部／李洋與昔日戰友李智凱、楊勇緯相見 輕便現身沒架子

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋(左)前往國訓中心與楊勇緯(右)交換意見。截圖自運動部FB
運動部首位部長李洋今天前往國訓中心，與昔日奧運同伴「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱碰面並交換意見，實現傾聽選手和教練聲音的承諾。

運動部9月9日正式揭牌，李洋新官上任行程滿檔，今天運動部發文分享李洋前往國訓中心的照片並寫道，「運動部李洋部長×柔道男神楊勇緯以不同身分再次相遇！傾聽選手、支持教練，我們說到做到。李洋部長輕便現身國訓中心，親自走訪場館，了解訓練現況，與教練、選手面對面交流。」

李洋(左)前往國訓中心與李智凱(右)交換意見。截圖自運動部FB
李洋曾在東京奧運和巴黎奧運搭檔王齊麟，兩度奪下奧運羽球男雙金牌，而楊勇緯也都參加過這這2屆奧運，他和李智凱都在東京奧運摘下銀牌。

昨天李洋參加個人首次行政院會後記者會，他針對體育班及擴大動滋券適用年齡等議題做出回應。李洋表示，未來體育班相關議題，運動部將與教育部共同討論，也會聆聽基層教練和教師聲音，思考如何施行會對未來競技運動員和學生運動員，讓學業和訓練並重；國訓中心、競技運動司和運動團體會形成緊密合作，保護選手權益。

