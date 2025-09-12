香港羽賽／林湘緹擊垮宮崎友花晉4強 教練：正兌現經驗紅利

台灣羽球女子單打好手林湘緹，今天在BWF香港羽球公開賽8強，以21比13、9比21、21比14擊敗世界第9的「日本小可愛」宮崎友花，驚喜挺進最終4強。

現年26歲、世界排名第24的林湘緹，賽前生涯對上宮崎友花戰績1勝4敗。

今天雙方再度交手，首局林湘緹在6比5領先時，拉出一波9比1的攻勢，這段期間林湘緹防守出色，且不斷吊動對手前後場跑動，很快就先收下首局。

第2局情況扭轉，宮崎友花開賽就打出14比2的開局奠定勝基，而林湘緹最終也決定保留體力拚戰最後一局。

決勝第3局，雙方在比賽前端互有拉鋸，林湘緹在9比8領先時，靠著出色的穩定進攻，帶出一波11比2的攻勢，瞬間取得20比10的10個賽末點後順利拿下。

教練賴建誠在接受中央社訪問時表示，這座球場的順逆風真的很明顯，「所以第3局前段我們處在好打的半場又取得領先，所以換邊後，感覺得到對手的心態似乎有些崩盤，出現許多簡單的失誤。」

前世界球后戴資穎的黃金計畫教練賴建誠，從今年2月「接手」林湘緹後，包括她原本比較令人詬病的跑動步伐以及二次啟動上，都有了明顯的進步，在球場上不會被當成弱點打。

賴建誠強調，林湘緹本身的動作就很有特色，加上又是左手持拍，原本就會有些擊球角度上的優勢，「現在她也慢慢兌現自己的經驗紅利，都是越打越好的關鍵。」台灣女單唯一希望林湘緹晉級4強後，將對上中國好手韓悅。