台維斯盃／中華隊主場戰挪威 總教練盧彥勳喊勝利留台灣
台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級，將於13、14日在台北市網球中心登場，身為地主的台灣將迎戰挪威，總教練盧彥勳今天在抽籤儀式喊話「把勝利留在台灣。」
這次的台維斯盃世界一級，台灣隊將於主場台北市網球中心迎戰挪威，採5點3勝制，前2點都是單打，第3點為雙打，第4、5點同樣是單打，獲勝者將取得2026世界組總決賽資格戰的門票。
台灣隊依舊由名將盧彥勳執掌兵符，球員陣容集結「單打一哥」曾俊欣及「雙打一哥」何承叡，搭配具備重砲發球優勢的吳東霖、資深老將莊吉生，還有剛拿到生涯首座挑戰賽雙打冠軍的黃琮豪。
在今天的抽籤儀式中，台灣隊確定派出吳東霖打頭陣，迎戰19歲挪威新星謝爾（Nicolai BudkovKjaer），第2點曾俊欣面對杜拉索維奇（ViktorDurasovic），第3點雙打由何承叡搭檔莊吉生聯手出擊，第4、5點單打則依序為曾俊欣、吳東霖。
台灣隊總教練盧彥勳接受媒體聯訪時指出，5位選手狀況都很不錯，也特別點名並未被排下場的黃琮豪，整體實力進步非常多，甚至能承擔獨當一面角色，只是在權衡團隊狀況後，才做出這樣的球員排點，「恨不得每個都能上場，賽前也有可能調整，但最重要的是，希望把勝利留在台灣。」
世界排名120名的台灣一哥曾俊欣表示，能在台灣比賽很幸運，期許把握每一分，展現出最好的自己，替台灣拿下勝利。他並提到，結束台維斯盃後，就要立刻飛往杭州出賽，因此希望3點就能獲勝。
