體育班改革基層教練提建議 邱為榮盼國小體育班3至6年內退場

運動部在9月9日掛牌上路後，體育班存廢也成為外界首要關心的議題，運動部部長李洋在昨天出席行政院院會時也針對此事進行回應，而中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮也在今天提出建議，認為國小體育班轉型需要至少3至6年時間，讓基層教練能轉往國、高中繼續培育運動人才，並在未來達到教師、教練分軌的目標。

運動部在掛牌上路後，首要推動目標就是讓運動全民化，其中體育班的轉型問題就受到熱烈關注，邱為榮認為，目前體育班轉型的核心目的是在避免學生過早專項化，他也支持國小體育班必須列為首要轉型的目標，並提出在3至6年內全面轉型、退場的建議，改由校園社團或社區俱樂部取代現有運動班。

邱為榮指出，目前國小體育班大多設置在四至六年級，如突然宣布退場將讓目前體育班學生、教練面臨不小的影響，甚至導致訓練安排與學習資源難以銜接的問題，進而影響專業發展的連續性與穩定性。

邱為榮建議，國小體育班的退場前兩年應該先由地方政府自行調整運作，輔導教練至國、高中延續育才能量，第三年取消國小體育班並讓低齡化運動種類輔導到就近國、高中合同訓練，未來更可以由社團或是社區化的俱樂部接手，除了能讓學生在小學階段多元發展，同時也能讓近7000位的專任教練候用人員兼任社團或社區俱樂部教練，發揮其所長。

不過對於目前國、高中階段的體育班，邱為榮則認為仍有存在的必要性，尤其在國小體育班退場以及全民運動的推廣下，可望透過社團、社區俱樂部形式累積更多的運動人才，而國、高中階段就是運動人才選材與選擇專項的關鍵時期。

且透過國小體育班退場輔導至國、高中服務的教練人才，更有機會達成讓國、高中體育班教師與教練分軌的目標，將能建立更健全的運動訓練與專任運動教練考核制度，確保專任運動教練的永續發展，為台灣體育培育更多優秀人才。